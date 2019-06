Vieles hat es im Leopoldsaal des NÖ Landhauses in St. Pölten zum Feiern gegeben. Sechs Beamte erhielten im Zuge einer Auszeichnungsfeier der Landespolizeidirektion NÖ das „Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich“. Zwei Beamte durften sich über das „Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich“ freuen. Zu feiern gab es auch Dienstjubiläen ebenso wie Ernennungen in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis und Ruhestandsversetzungen. Im Rahmen dieser Feier wurden 115 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ausgezeichnet.

"Verantwortungsbewusstsein" bei Polizisten nötig

„Die Polizei hat tagtäglich mit vielen Problemen und Konflikten zu tun“, sagte die Landeshauptfrau und erinnerte an ihre Zeit als Innenministerin. „Polizist zu sein, ist keine einfache Aufgabe“, betonte sie und führte die schreckliche Tragödie am Annaberg an, die sich heuer zum sechsten Mal jährt. Mit der Tätigkeit als Polizistin bzw. als Polizist seien „Mut, Verantwortungsbewusstsein und Willensstärke“ verbunden. Mikl-Leitner lobte weiters die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Landespolizeidirektion und Land. „Das Land hat mit dem Bundesministerium einen Vertrag abgeschlossen und es gibt noch viele offene Punkte, die wir einfordern werden, um der Polizei die richtige Ausstattung und die richtige Infrastruktur bereitstellen zu können, damit auch professionell gearbeitet werden kann“, so Mikl-Leitner.

"Sehr sichere Republik"

Landespolizeidirektor-Stellvertreter Franz Popp hob vor allem hervor, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in einem "sehr sicheren Bundesland und einer sehr sicheren Republik leben". Er betonte aber auch die Verantwortung der Polizei: „Die Polizei ist ein Dienstleistungsunternehmen, wir müssen den Menschen in diesem Land dienen“, so Popp.