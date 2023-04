NÖ Jagdverband bittet um Rücksicht auf Wildtiere

Werbung

Das Frühjahr ist für Wildtiere eine wichtige Zeit: Das Federwild legt seine Eier ab und es wird grundsätzlich mit der Jungenaufzucht begonnen. In dieser Phase reagieren Wildtiere besonders sensibel auf Störungen. Solche können sich vor allem beim Niederwild (Feldhasen, Fasane, Rebhühner) negativ auf die Besätze auswirken. Denn zu viel Stress führt dazu, dass die Jungtiere anfälliger für Krankheiten werden und das bedeutet wiederum, dass sich ihre Überlebenschancen verschlechtern.

Der Niederösterreichische Jagdverband appelliert daher, im Frühjahr besondere Rücksicht auf Jungtiere und Gelege beziehungsweise Nester zu nehmen. Eine einfache Rücksichtsmaßnahme ist das Anleinen von Hunden im Wald und auf Feldern. Das schützt nicht nur die Junghasen und Rehkitze, sondern auch den Hund vor aggressiv reagierendem Schwarzwild mit Frischlingen.

Jungtiere nicht berühren oder mitnehmen

Der NÖ Jagdverband bittet außerdem, bei der Freizeitgestaltung die in der Natur bestehenden Gesetze und Verhaltensregeln zu beachten: „Beim Wandern sollte man auf den markierten Wegen bleiben, um nicht in die Lebensräume der Wildtiere einzudringen, wo sich vermehrt Jungtiere finden“, erklärt Landesjägermeister Josef Pröll in einer Aussendung. Sollte man trotzdem auf Jungtiere treffen, darf man diese unter keinen Umständen mitnehmen oder berühren. Andernfalls nehmen sie nämlich den Geruch des Menschen an und werden in weiterer Folge vom Muttertier verstoßen.

Um nicht die Aufmerksamkeit der natürlichen Feinde der Tiere zu wecken, sollte man sich ihnen auch nicht zu weit annähern - besonders, weil die fehlende Vegetation, und die damit fehlende Deckung, das Problem zusätzlich verschärfen. „Halten alle Menschen die Vorschriften in den Wäldern und rund um die Felder im Interesse der Wildtiere ein, steht einer Erholung in der Natur nichts im Wege“, betont Pröll aber.

Sechs Verhaltensregeln

Folgende sechs Verhaltensregeln vom NÖ Jagdverband sollen für ein konfliktfreies Miteinander von Mensch und Wildtier sorgen: