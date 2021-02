„Es kann sein, dass Einschränkungen bleiben, wir weiter soziale Kontakte reduzieren oder Mund-Nasen-Schutz tragen müssen“, sagt Irmgard Lechner. Seit einem Jahr überwacht die 62-Jährige die Ausbreitung des Coronavirus in Niederösterreich. Als Leiterin des NÖ-Krisenstabes ist es ihre Aufgabe, das Risiko für das Land einzuschätzen, dafür zu sorgen, dass das Contact Tracing klappt und der Ort der Infektion ermittelt wird. Außerdem sind es Irmgard Lechner und ihr Team, die die Politiker mit Informationen versorgen – und so die Grundlage für ihre Entscheidungen liefern.

Was die Hoffnung auf das „alte Leben“ betrifft, ist die Neunkirchnerin vorsichtig. Sie hegt ihre Zweifel daran, dass wir bald zurück in den Vor-Corona-Modus kommen werden. Wann oder ob das gelingt, hänge von weiteren Virus-Mutationen ab und davon, wie viele Menschen sich gegen Corona impfen lassen werden.

„Ich nehm‘s persönlich, wenn die Zahlen wieder steigen. Das ist ein Gradmesser für mich.“ Irmgard Lechner

Die Mutationen sind es momentan auch, die die Mitarbeiter des Krisenstabes beschäftigen. Was die britische Variante betrifft, ist Lechner überzeugt, dass diese sich bereits in Niederösterreich ausgebreitet hat. Der Sanitätsstab ist aktuell dabei, genau zu eruieren, wo die neuartigen Varianten schon wüten. PCR-Tests haben bereits viele Fälle der britischen Mutation bestätigt. Auch in Abwasserproben wurden sie festgestellt.

„Jetzt vergleichen wir Rachenabstrich-Proben mit Abwasseruntersuchungen und schauen, ob daraus epidemiologische Schlüsse über die Verbreitung gezogen werden können“, sagt die Sanitätsdirektorin.

Von Maskenbeschaffung bis zu den Mutationen

Der Krisenstab tagt seit einem Jahr permanent. Begonnen hat die Arbeit für Lechner und ihr Team, als im Februar 2020 eine Reisegruppe aus Wuhan in Vösendorf (Bezirk Mödling) übernachtete. Die chinesische Partnerstadt St. Pöltens sorgte damals jedoch schon mit der noch unbekannten Krankheit für Schlagzeilen. „Seither gibt‘s für mich nicht mehr viel Anderes als Corona“, lacht die Neunkirchnerin. Ihre ursprünglich geplanten Arbeiten wie Impf-Kampagnen für Mumps, Masern und Röteln sowie ein Reformprozess im Gesundheitswesen ruhen. Oder laufen maximal nebenbei mit.

Zu Spitzenzeiten hatte die frühere Amtsärztin im Krisenstab Unterstützung von 90 Personen, darunter Vertreter aus allen Abteilungen des Landes sowie Experten der Feuerwehren, des Roten Kreuzes, der Ärztekammer oder der Apothekerkammer. Zu Beginn der Pandemie waren die Stabsmitarbeiter damit beschäftigt, Schutzausrüstung und Testkits zu organisieren und das Contact Tracing durchzuführen. Gearbeitet wurde quasi rund um die Uhr. „Bis Mitternacht war jeden Tag jeder da. Viele haben auch hier geschlafen. Wir haben Feldbetten aufgestellt“, erzählt Lechner. Im Sommer haben die Mitarbeiter im Krisenstab gewechselt – nur die Führungsriege ist geblieben.

Spurlos vorübergegangen ist das auch an der Stabsleiterin nicht: „Es dauert schon lange“, sagt Lechner mit einem Seufzer. „Man muss schauen, dass man den Stress körperlich nicht zu spüren bekommt.“ Ihre Arbeit macht sie trotzdem gerne: „Ich habe das Gefühl, ich kann echt etwas beitragen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen“ Die an sich selbst gesetzten Maßstäbe sind hoch: „Ich nehm‘s auch persönlich, wenn die Zahlen wieder steigen. Das ist schon so etwas wie ein Gradmesser für mich.“

Genau dieses Szenario fürchten jetzt aber viele. Grund dafür sind die Lockerungen, die seit Montag gelten. Bei der Frage, ob sie dennoch richtig waren, überlegt Lechner einen Moment. „Psychologisch, ja“, sagt sie dann. „Aus epidemiologischer Sicht sind sie aber schwierig.“