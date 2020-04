Premiere in Zeiten von Corona: Das erste Mal in der Zweiten Republik wird die Miliz einberufen. Schon am 15. April werden die Einberufungsbefehle versendet, am 4. Mai ist Einrückungstermin für die Milizionäre, dann folgt für sie eine zweiwöchige Ausbildung.

Die Milizkräfte aus NÖ rekrutieren sich aus drei Kompanien: dem Jägerbataillon NÖ, der Jägerkompanie Tulln und der Jägerkompanie Korneuburg. 180 Personen umfasst so eine Kompanie. In ganz Österreich werden 13 Kompanien einberufen.

„Wir sind die strategische Reserve der Politik.“ Martin Jawurek, Militärkommandant NÖ

Diese Milizkräfte ersetzen jene Soldaten, die im Oktober 2019 eingerückt sind und deren Dienst um zwei Monate verlängert wurde. Ab 18. Mai beginnt die Ablöse dieser verlängerten Grundwehrdiener.

Eingesetzt wird die Miliz zur Unterstützung der jeweiligen Landespolizeidirektionen und der Landessanitätsdirektionen. Es geht also um eine Unterstützung im Bereich der Sicherheit.

APA/Bundesheer Kreimel Martin Jawurek, NÖ Militärkommandant.

„Einsatzort kann ganz Österreich sein, dort, wo die zivilen Behörden unsere Leute benötigen“, erläutert NÖ Militärkommandant Martin Jawurek. Das Bundesheer unterstütze ja auch jetzt schon allerorts: „Eine Kompanie aus Mautern ist derzeit in Oberösterreich, eine Einheit aus Mistelbach ist in Wien zur Botschaftsbewachung abgestellt, eine Kompanie aus der Steiermark ist aktuell in Vorarlberg im Einsatz – unser Schwerpunkt ist dort, wo Bedarf besteht.“

Die Einberufung der Miliz erfolge nicht nach dem Prinzip „wer hat Zeit?“, sagt Jawurek, „sondern wir aktivieren strukturierte Einheiten, sprich: Die Soldaten der Miliz haben bereits zusammen gearbeitet.“

Wer muss überhaupt einrücken? Kandidaten, die jetzt schon in kritischen Infrastruktur-Bereichen eingesetzt sind, wolle man nicht abziehen, sagt Jawurek. Sollte also jemand einen Einsatzbefehl erhalten, der etwa als Arzt tätig ist, müsse er sich einfach melden, „dann gibt es natürlich eine Rückstellung.“

Ist genügend Schutzkleidung für die Milizionäre vorhanden? „Ja, wir stellen Mund- und Nasenschutz selbst in großem Rahmen her, wir brauchen den selben Schutz, wie ihn auch die zivilen Einheiten haben.“

Das Einsatzgebiet der Miliz umfasst ein breites Spektrum, das sich vom Schutz kritischer Infrastruktur bis zum Grenzschutz erstreckt. Wer wo hinmuss, hängt von der Anforderungen der zivilen Behörden ab.

„Wir müssen immer vorbereitet sein“, skizziert Jawurek, „es hängt auch viel davon ab, wie sich die Situation rund um Corona weiter entwickelt.“