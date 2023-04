Freispruch für Hausfriedensbruch in St. Pöltner ÖVP-Zentrale

Werbung

Am 29. Jänner starteten drei junge Männer, 20, 21 und 30 Jahre alt, eine Protestaktion in St. Pölten. Die Drei stiegen über einen Zugang an der Seite des Gebäudes auf das Dach der ÖVP-Zentrale in der Ferstlergasse. Oben angekommen hängten sie ein Transparent mit den Worten „Politiker einsperren, Grenzen zusperren!“ auf und zündeten Rauchtöpfe. Beim Abstieg wurden sie schon von der Polizei empfangen.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten warf den Angeklagten vor, dass sie die Aluabdeckung einer Metalltür abgerissen und verbogen hätten und auch versucht haben sollen, durch einen Notausgang in das Gebäude einzudringen, wobei das Schloss der Tür beschädigt wurde. Alle drei Angeklagten bekannten sich zur Beschädigung der Metalltür schuldig, den Rest der Anklage stritten sie allerdings ab. Es wäre nie ihre Absicht gewesen, etwas kaputt zu machen, so der Erstangeklagte.

Bodycam-Aufnahmen führten zu Freispruch

Laut den drei Männern wollten sie sich „im Rahmen der demokratischen Meinungsfreiheit“ gegen die Grenzpolitik der Volkspartei äußern. Ihr Ziel sei es gewesen, dass „das Ganze medienwirksam wird“. Sie hatten auch selbst Bilder von der Aktion auf sozialen Medien gepostet. Auch gaben sie an, dass sie darauf geachtet hätten, nichts zu beschädigen und dafür das Gebäude am Vortag ausgekundschaftet und eine Leiter zum Tatort mitgebracht hätten.

Was den Angeklagten letztendlich aus der Patsche half, waren Videoaufnahmen über eine Bodycam, die die jungen Männer selbst angefertigt hatten. Darauf war zu sehen, dass sie am Tag der Wahlen das Dach nur betreten hatten, um das Transparent zu befestigen. Außerdem war erkennbar, dass der Schaden am Notausgang scheinbar schon vor der Tat bestanden hatte. Der Erstangeklagte hatte auch behauptet, dass die Polizei sie aufgefordert hatte, das Gelände so zu verlassen, wie sie hinein gekommen waren. Dabei, als einer der Angeklagten die Leiter über die Metalltür zu, wurde die Abdeckung beschädigt. Auch dies war am Video zu sehen.

Der Richter sprach die Angeklagten von der gesamten Anklage frei. Durch das Video war es laut Richter eindeutig, dass die jungen Männer nicht versucht hatten, den Notausgang aufzubrechen. Weil zum Zeitpunkt der Beschädigung der Metalltür die Polizei schon anwesend war und die Beamten die Angeklagten aufgefordert hatten, das Gelände wieder zu verlassen, entschied er, dass kein Vorsatz zur Sachbeschädigung vorlag. Eine Schadensersatzzahlung diesbezüglich wurde bereits vor der Verhandlung geleistet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.