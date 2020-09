Die Täter erbeuteten vorwiegend Bargeld und Schmuck. In einigen Fällen wurden auch Schlafzimmer nach Wertsachen durchsucht, wobei die Bewohner zum Tatzeitpunkt schliefen.

Bei Wohnhauseinbrüchen in der Nacht von 11. auf 12. September 2020, im Gemeindegebiet von Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, wurde auch eine Geldbörse gestohlen, in der sich eine Bankomatkarte samt PIN-Code befand. Unmittelbar nach der Tat tätigte ein maskierter Mann mehrere Behebungen bei einem Geldausgabeautomaten in St. Pölten.