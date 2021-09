Seit April 2020 kontrolliert das Bundesheer in NÖ gemeinsam mit der Polizei an Grenzübergängen der sieben Grenzbezirke des Wald- und Weinviertels die Covid-19-Einreiseverordnung.

Martin Jawurek, NÖ Militärkommandant. APA/Bundesheer Kreimel

Dafür werden, informiert NÖ Militärkommandant Martin Jawurek, von Landespolizeidirektion, Bundesheer und Gesundheitsbehörde - in dem Fall sind das die Bezirkshauptmannschaften - Monatspläne erstellt. Aus ihnen ist ersichtlich, wie die Kontrollen der 3-G-Nachweise gehandhabt werden. „Wir versuchen natürlich, das kostensparend und effizient zu gestalten“, sagt Jawurek.

Beauftragt werden Militär und Polizei durch eine Verordnung des Gesundheitsministeriums, die monatlich erneuert wird. Jawurek schätzt, dass dieser spezielle Einsatz mindestens noch bis Weihnachten andauern wird. Was natürlich vom dann aktuellen Infektionsgeschehen abhängen wird.

80 zusätzliche Soldaten am Flughafen Wien-Schwechat im Einsatz

Weil an den Grenzen zur Slowakei und zu Tschechien die Schengen-Bestimmungen wieder aufrecht sind, darf es keine permanenten Grenzkontrollen geben. Was erlaubt ist, sind temporäre Überprüfungen. Rechtlich möglich ist das über die „AGM“, die „Ausgleichsmaßnahmen Schengen“, die den Wegfall der Grenzkontrollen mit Inkrafttreten des Schengenvertrages kompensieren.

Aktuell sind 40 Soldaten und Soldatinnen im Corona-Grenzeinsatz, zusätzlich 80 am Flughafen Wien-Schwechat. Darüber hinaus unterstützen sieben Soldaten den Sanitätsstab in St. Pölten beim Contact Tracing, fünf weitere helfen Notruf NÖ bei der Impflogistik.

An den Grenzen laufen die Kontrollen so ab, dass die Polizei alle Dokumente der KFZ-Lenker kontrolliert, das Bundesheer die Gesundheits-Unterlagen. „Unsere Teams bestehen immer aus mindestens zwei Personen, einem Kommandanten und einem zweiten Soldaten. An größeren Grenzübergängen wie Drasenhofen sind auch drei bis vier Bundesheer-Angehörige im Einsatz“, sagt Jawurek. Kleinere Übergänge wie Mitterretzbach kommen mit zwei Soldaten aus.

Die Zeiten, zu denen überprüft wird, sind dabei flexibel. „Das soll nicht regelmäßig sein, die Uhrzeiten variieren, es funktioniert etwa wie ein Planquadrat der Polizei, das auch nicht angekündigt wird“, skizziert der Militärkommandant.