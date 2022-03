Intensives Jahr für die NÖ Feuerwehren

Von einem „Ausnahmejahr“, einem „Rekordjahr“ spricht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, als sie gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die Einsatzbilanz der Feuerwehren 2021 präsentiert. Der Rekord manifestiert sich in der Zahl 75.035. So viele Einsätze gab es im Vorjahr, um 11.800 mehr noch 2020.

Dreimal halfen Wehren aus NÖ bei Katastrophen im Ausland aus: Für den ersten Einsatz ging es im Jänner nach Kroatien, wo ein Erdbeben die Städte Petrinja und Sisak, nur 130 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, verwüstet hatte. 82 Wohncontainer und hunderte Feldbetten lieferte die NÖ Feuerwehr ins Krisengebiet.

Einsatzbilanz 2021 Foto: Quelle: NÖ Landesfeuerwehrverband, Bild: NÖ Landesfeuerwehrverband, Grafik: Prisching

Im Juli reisten 150 Einsatzkräfte nach Belgien, um mit 26 Rettungsbooten vom Hochwasser eingeschlossene Menschen in Lüttich zu befreien.

Im August schließlich ging es nach Nord-Mazedonien, 300 Einsatzkräfte der NÖ Feuerwehr kämpften tagelang gegen Waldbrände.

210.000 Einsatz-Stunden beim Rax-Waldbrand

Anfang Oktober dann der größte Waldbrand-Einsatz, den es in NÖ jemals gegeben hat, im Raxgebiet: Rund 9.000 Einsatzkräfte, auch von Polizei und Bundesheer, löschten in einem 14-tägigen Einsatz 115 Hektar brennender Waldfläche. Insgesamt 474 Waldbrände galt es im Vorjahr in NÖ zu löschen, fast doppelt so viele wie noch im Jahr 2020. „Die Tendenz der Waldbrände wird sich fortsetzen“, sagt Fahrafellner, „doppelt so viele Hitzetage bedeuten dreimal mehr Waldbrände.“

In schlechter Erinnerung wird auch der Juni 2021 bleiben: Schwerer Hagelschlag verwüstete vor allem in den Bezirken Mistelbach und Zwettl zahlreiche Hausdächer. Etwas später in diesem Monat gab es etliche Einsätze nach schweren Regenfällen in den Bezirken Amstetten, Bruck, Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg, Krems, Melk, St. Pölten, Scheibbs und Tulln.

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Foto: LFKDO

Rund 33,5 Millionen Euro haben die Investitionen von Land, Gemeinden und Feuerwehren 2021 betragen, davon kamen 9,5 Millionen aus Bedarfszuweisungen. 4,8 Millionen Euro stammen aus der Rückvergütung der Umsatzsteuer bei der Anschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen Einsatzfahrzeugen. Die gibt es seit dem Jahr 2017 in Niederösterreich. Derzeit wird mit dem Finanzministerium darüber verhandelt, diese Sonderinvestprämie für alle Feuerwehren in Österreich einzuführen.

Mit hörbarem Stolz merkt Fahrafellner noch an, dass die Landesfeuerwehrschule in Tulln als einzige Bildungseinrichtung während der Pandemie durchgehend in Betrieb war – dank des überaus rigiden Corona-Managements des Landesfeuerwehrkommandos. Parallel zur Bilanzpräsentation läuft in Tulln eine Zertifizierung von Feuerwehr-Booten: Ausrüstung, die für internationale Einsätze eingemeldet wird, muss standardisiert sein. Das stellen Prüfer sicher, denn der nächste Einsatz jenseits der Grenzen kommt bestimmt.