Sich in der eigenen Wohnung aufhalten dürfen, sich dort frei bewegen zu können und doch gefangen zu sein: Das ist der Alltag von Fußfesselträgern. Seit Einführung des elektronisch überwachten Hausarrests 2010 haben bundesweit 6.366 Personen einen Teil ihrer Haftstrafe zu Hause verbüßt. Die Erfahrungswerte sind unterschiedlich, bei Trägern wie der Justiz. Derzeit ist eine Ausdehnung dieser Vollzugsform von zwölf auf 24 Monate in Begutachtung.

„Unumstrittener Vorteil ist, dass Verurteilte nicht aus ihrem Leben gerissen werden. Das familiäre Umfeld bleibt gewahrt“, weiß Heidemarie Heinz, stellvertretende Leiterin der Justizanstalt Hirtenberg. Ein Arbeitsplatz, bei straffälligen Pensionisten ein überprüfbares Engagement bei einer sozialen Einrichtung oder bei Müttern die Betreuung der Kinder, sind daher Voraussetzung, um den elektronisch überwachten Hausarrest in der jeweiligen Justizanstalt, wo der Straftäter seine Haftstrafe absitzen sollte, anfordern zu können.

Dabei wird zwischen der „Front-Door“- und „Back-Door“-Variante unterschieden. „,Front-Door‘-Anträge ergehen bereits vor Antritt der Haftstrafe, sodass der Verurteilte gar nicht in die Justizanstalt kommt. ,Back-Door‘-Anträge werden während der Haftzeit beantragt, wenn noch eine Reststrafe von maximal einem Jahr vorliegt“, erklärt Heinz. Und: Alle betroffenen Angehörigen müssen zustimmen. Sie können diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

Der Tagesablauf ist genau vorgegeben

Die Justiz unterscheidet drei Möglichkeiten dieser Vollzugsform. „Die häufigste ist, dass dem Träger in seinem Wohnraum genau vorgegeben wird, in welchen Räumen, die er für das Leben benötigt, also z. B. Küche, Bad/WC oder Schlafzimmer, sich aufzuhalten hat. Zusätzlich zur Fußfessel wird in der Wohnung ein Gerät installiert, das dies kontrolliert“, erklärt Karl Peinhart, Leiter der Überwachungszentrale mit Sitz in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Bei Variante zwei kommt ein Alkomat mit Kamera dazu, wo der Verurteilte regelmäßig einen Test vornehmen muss. Nicht für alle Fußfesselträger gilt striktes Alkoholverbot, wenn die Straftat einen Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch hat, aber schon.

Die dritte Variante sieht eine GPS-Überwachung vor. Sie wird dann angewendet, wenn der Träger sich bestimmten Bereichen wie Parks, Schulen oder Kindergärten nicht nähern darf oder eine Gefährdung Dritter durch Suchtmittelmissbrauch oder Gewalt zu befürchten ist.

Fußfessel ist nicht gratis

„Die Wege und Zeiten einer Person im elektronisch überwachten Hausarrest sind genau vorgegeben, sei es zur Arbeitsstätte oder zum Einkauf“, betont Peinhart. Neben der elektronischen Überwachung gibt es auch persönliche Kontrollen, ob alle Vorgaben eingehalten werden. „Der enge Kontakt zur Familie kann genau wie der strikt geregelte Tagesablauf für manche belastender sein als die Haft in der Justizanstalt“, weiß Peinhart. Andere wiederum bedanken sich für diese Vollzugsform.

Eine Fußfessel ist nicht gratis. Grundsätzlich ist ein Kostenersatz von maximal 22 Euro pro Person pro Tag fällig, abhängig von Einkommen und Vermögen des Antragstellers. 15 Euro gehen an den Bewährungshilfeverein Neustart, sieben Euro macht der Vollzugskostenbeitrag aus. „Dass, wie manchmal angenommen, eine Fußfessel ein Promibonus für Vermögende ist und so damit der Strafvollzug finanziert würde, ist daher nicht korrekt“, betont Peinhart.

Manipulationen kommen selten vor. Jeder Missbrauch wird umgehend elektronisch gemeldet. „Eine Trägerin hat sich plötzlich ins Ausland abgesetzt. Die Fußfessel samt dem Überwachungsgerät hat sie aber zurückgeschickt“, erinnert sich Heinz. Die Flüchtige konnte, bestätigt Peinhart, später wieder aufgegriffen werden. Und musste ihre Haft absitzen, mit der Fußfessel war’s das für die Dame.