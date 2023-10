Licht ins Dunkel ehrt langjährige Großspender - darunter auch die NÖN

Seit Beginn der Aktion, genauer gesagt seit dem Jahr 1973, ist die NÖN Partner von Licht ins Dunkel. Jahr für Jahr spendet die NÖN gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern für Familien in Not. Erst im Vorjahr erreichte die NÖN-Familie mit 150.000 Euro die höchste Spendensumme Niederösterreichs für Licht ins Dunkel. Nun wurden einige Großspender der Hilfsorganisation bei einem Empfang im Steinbacherhof Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) geehrt. Neben der NÖN wurde auch das NÖ Militärkommando, Nikodemus Purkersdorf, der Bücherflohmarkt Oberwaltersdorf, der Musikverein Zillingdorf/Eggendorf sowie das Unternehmen GW Cosmetics für ihre Spendentätigkeit geehrt.

NÖN-Herausgeberin Sonja Planitzer (Mitte) nahm die Dankesurkunde für die Spendentätigkeit der NÖN von ORF NÖ Landesdirektor Alexander Hofer (l.) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner entgegen. Foto: NÖN

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nahm an dem Empfang teil. Das Land Niederösterreich ist seit vielen Jahren Unterstützer der Hilfsorganisation. Der Steinbacherhof, an dem der Empfang abgehalten wurde, zählt zu den von Licht ins Dunkel geförderten Projekten. Die Einrichtung in Ernstbrunn bietet seit 25 Jahren Pferdegestützte Therapie für die Überwindung von Traumata, Stress oder Ängsten sowie zur Alltagsselbstständigkeit für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Es sei schön, ein solches Projekt einmal direkt vor Ort erleben zu dürfen und zu sehen, dass „die Spenden ankommen und wirklich etwas bewegen“, betonte die Landeshauptfrau.

Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe seien gerade in herausfordernden Zeiten wichtig, sagt Mikl-Leitner. Sie hob die Notwendigkeit von Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen hervor. Beim Thema Inklusion brauche es ein Umdenken, denn „wir sollten uns immer vor Augen halten: egal, welche Einschränkung ein Mensch hat, körperlich oder psychisch, jedes Kind, jeder Erwachsene, hat auch Talente, Stärken und Fähigkeiten und genau diese muss man fördern“. Hier appellierte sie an die Unternehmen und Betriebe, sich nicht „freizukaufen mit einer Ausgleichstaxe, sondern all diese Talente zu stärken und zu nutzen, denn diese Menschen werden gebraucht.“ Auch die Chancengleichheit im Bildungsbereich hob Mikl-Leitner als Schwerpunkt hervor.

Nachfrage an Soforthilfen steigt

„Licht ins Dunkel steht vor allem für rasche und professionelle Hilfe“, weiß Licht ins Dunkel Geschäftsführer Mario Thaler. Soforthilfen werden laut ihm besonders stark gebraucht. Die Zahl der Soforthilfen-Ansuchen bei der Caritas sei zuletzt von 5.000 Anfragen im Jahr 2021 auf rund 5.800 Anfragen gestiegen. „Im Jahr 2022 wurden sechseinhalb Millionen Euro an Soforthilfen ausgeschüttet“, sagt Thaler.

Am 18. November wird der Auftakt der österreichweiten Spendenaktion im Rahmen der Licht ins Dunkel Gala erstmals in Linz gefeiert. Der ORF Niederösterreich unterstützt die Aktion heuer durch den Musikwunschtag „wo man sich gegen eine Spende sein Lieblingslied wünschen kann“, erklärt ORF NÖ Landesdirektor Alexander Hofer. Außerdem schenken die ORF NÖ Moderatorinnen beim Grafenegger Advent Punsch und Glühwein aus. Die mehrstündige Licht ins Dunkel Spendensendung an Heilig Abend werde es auch 2023 wieder geben.