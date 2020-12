„Bei einer Familie wäre es fast eskaliert – was wäre dann wieder gewesen?“ fragt Martin J. Steiner.

Männerberater Martin Steiner vermisst Unterkünfte für Gefährder. privat

Steiner ist Psychotherapeut und Männerberater in St. Pölten und zerbricht sich als solcher den Kopf darüber, was mit Männern passiert, die während des Lockdowns wegen häuslicher Gewalt weggewiesen werden. Denn wohin sollen diese Männer gehen? „Die Frauen, die eine Wegweisung erwirkt haben, kommen wieder in das Dilemma, die weggewiesenen Männer nach Hause kommen zu lassen, weil es keine Möglichkeiten gibt, wo sie hinkönnen für diese Zeit der Wegweisung“, bemängelt Steiner.

Das Land NÖ verweist zum Thema an das Innenministerium. Eigene Unterkünfte, in denen weggewiesene Gewalttäter unterkommen können und auch betreut werden, gibt es in Niederösterreich nicht. Was es gibt, sind Notlösungen, wie aus dem Innenministerium zu erfahren ist.

Start von „Gewaltpräventionszentren“ geplant

„Während der Zeit des Lockdowns wurden Männer, die keine Unterkunftsmöglichkeit hatten, nach der Verhängung eines Betretungs- und Annäherungsverbotes an regionale Notschlafstellen verwiesen. Notschlafstellen werden generell auch in Zeiten, in denen es keine zusätzlich erschwerenden Situationen wie einen Lockdown gibt, von der Polizei im Rahmen eines Betretungs- und Annäherungsverbotes vermittelt“ informiert Silvia Kahn vom Bundeskriminalamt.

Die Vermittlung von Weggewiesenen wird regional gehandhabt – an unterschiedliche Träger. Die Polizei, sagt Kahn, wisse in den betreffenden Fällen, an wen sie sich wenden kann.

Wenn, was derzeit leicht passieren kann, Gefährder an Covid-19 erkrankt sind und Quarantäne angeordnet wurde, wird nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot bezüglich der Unterkunft mit dem Gesundheitsministerium Kontakt aufgenommen „und dann den einschreitenden Exekutivbediensteten die entsprechende Örtlichkeit, in der die erkrankte Person untergebracht werden kann, bekannt gegeben“, erläutert Kahn.

Für Juli 2021 ist der Start von „Gewaltpräventionszentren“, je eines pro Bundesland, geplant. Dafür ist das Innenministerium zuständig, das 10,6 Millionen Euro investieren wird. Dort wird es für Gefährder sechs Stunden an verpflichtender Beratung geben, aber keine Unterbringung.

Trotzdem: Das Unterkunfts-Problem drängt – weil es sonst wieder auf die bedrohten Frauen und Familien zurückfällt.