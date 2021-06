eNu bietet kostengünstige Trinkwasseruntersuchungen an .

Allen Haushalten in Niederösterreich, die nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind und auch nicht im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung liegen, bietet die Energie- und Umweltagentur eNu des Landes NÖ in Kooperation mit akkreditierten Laboren kostengünstige Untersuchungen ihres Trinkwassers aus dem eigenen Brunnen oder der eigenen Quelle an.