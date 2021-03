Redo ist verzweifelt. Der Schrotthändler lässt sich nur mit seinem Vornamen anreden, den Nachnamen verweigert er. „Ich bin ruiniert“, entfährt es dem umtriebigen Geschäftsmann aus Engelhartstetten beim NÖN-Gespräch immer wieder: „Ständig läutet mein Telefon, weil mich irgendjemand anruft und fragt, ob ich im Gefängnis bin. Leute aus Orth, Bruck und von noch weiter weg vermuten das. In der Ortschaft reden sowieso alle schon. Ich bin ruiniert.“ Der Grund dafür? Redos Beruf als Schrotthändler.

Die Vorgeschichte: Ein Gerichtsurteil gegen einen „Metallhändler aus dem Marchfeld“ (die NÖN berichtete ebenfalls) sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen: Dieser hatte nicht nur betrogen, indem er Metallieferungen mit Beton illegal „gestreckt“ und damit mehr verdient hatte, er und seine Söhne hatten auch illegal AMS-Geld bezogen. Und weil auch Redo mit Metall handelt und Söhne hat, brodelte die Gerüchteküche.

Dabei betont Redo mehrmals: „Ich hatte nie irgendeinen Konflikt mit dem Finanzamt, der Bezirkshauptmannschaft, der Polizei oder irgendeiner Behörde. Ich habe immer meine Steuern bezahlt – und jetzt komme ich so in Verruf.“ Der tüchtige Unternehmer hatte es ohnehin nicht leicht: 1993 war er als 22-jähriger Flüchtling aus dem damaligen Bosnien nach Österreich gekommen, machte nach einem Job bei einer örtlichen Firma den Lkw-Führerschein und arbeitete dann vier Jahre bei einer Entsorgungsfirma aus Lassee. „Dort ist mir aufgefallen, dass auch der Handel mit Schrott ein Geschäft sein könnte und so habe ich mich 1997 selbstständig gemacht.“ Zuerst klapperte er mit einer Pritsche die Autohändler ab und verdiente mit deren Schrott seine ersten Sporen.

Es folgten Investitionen, der Lagerplatz wurde nach und nach erweitert, der Fuhrpark immer größer – mittlerweile gibt es vier Lkw, einen Umschlagbagger und eine Brückenwaage. Aber damit nicht genug: Vor zwei Jahren kaufte er auch das Grundstück gegenüber seiner Firma und betreibt dort einen Autowaschplatz. Die nächste Investition ist schon geplant: Sein Schrottplatz wird demnächst um 10.000 m2 erweitert und vis-à-vis hat er 8.000 m2 erworben, auf denen künftig Sonntagsflohmärkte abgehalten werden sollen. Der Schrotthandel habe eben auch unter Corona gelitten, zwei Monate musste er komplett zusperren – bei immerhin schon 13 Mitarbeitern ist er auch ein Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde.

Aktuell muss er sich aber eben mit vielen Anrufern herumschlagen, die ihn mit dem anderen Schrotthändler verwechseln: „Aber ich bin nicht im Gefängnis.“ Im Gegenteil: Er wäre selbst schon fast Betrügern auf den Leim gegangen, die versuchten, ihn über den Tisch zu ziehen. Und zu kleiner Berühmtheit kam er vor einigen Jahren, als er in den NÖN-Schlagzeilen stand, weil er erfolgreich Diebe verfolgte, die auf einem Nebengrundstück einen Bagger stehlen wollten. Redo stellte die Kriminellen.