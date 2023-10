Eine Spur der Verwüstung: Rammbock-Bande gefasst

Sie agierten ohne Rücksicht auf Verluste und waren dabei hochprofessionell. Und doch führte eine an einem Tatort in Wiener Neustadt gefundene DNA-Spur zu jenem Trio, das in den vergangenen Monaten zahlreiche Einbruchsdiebstähle begangen hat. Zwei Niederländer und einen bulgarischen Staatsbürger konnte die Polizei festnehmen. Nach den Hintermännern, die in den Niederlanden sitzen dürften, wird noch gefahndet.

Ermittlungen seit Mai

Seit Mai hatte das Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Diebstahl, Ermittlungen gegen eine vorerst unbekannte Tätergruppe durchgeführt. Die hatte am 22. Mai 2023, um 03:38 Uhr, einen ‚Rammbock-Juwelier-Einbruchsdiebstahl‘ in die SCS-Vösendorf im Bezirk Mödling, verübt. Das gestohlene Tatfahrzeug wurde noch in der Shopping-Mall in Brand gesetzt.

Beim Einbruchsdiebstahl bei einem Juwelier erbeuteten sie Schmuck im Wert von etwa 150.000 Euro, der Sachschaden im Verkaufslokal belief sich auf ca. 55.000 Euro. Zuvor hatten die Täter zwei Fahrzeuge der Marke BMW 325d bzw. 130i in Wien 22. gestohlen, mit denen sie auch zum Tatort fuhren. Das Fluchtfahrzeug wurde nach der Tat in Wien 22. in Brand gesetzt. Den Geschädigten der BMW-Diebstähle entstand ein Schaden in der Höhe von insgesamt 26.000 Euro. Der Sachschaden im Inneren der SCS beträgt 70.000 Euro.

Mit der Rammbock-Methode ins Donauzentrum

Dieselben Täter entwendeten am 20. Juni 2023 einen BMW 320d in Wien 22. und drangen mittels ‚Rammbock-Methode‘ in das Donauzentrum in Wien 22 ein. Im Inneren rammten sie mit dem PKW den Eingangsbereich eines Juweliers und erbeuteten Schmuck im Wert von ca. 180.000 Euro. Dem Juwelier entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 50.000 Euro, dem Donauzentrum in der Höhe von 70.000 Euro. Während ein Täter den Einbruchsdiebstahl beging, setzte ein weiterer das zuvor gestohlene Fahrzeug im Eingangsbereich des Donauzentrums in Brand. Dem Opfer des BMW-Diebstahls entstand ein Schaden von 12.000 Euro.

Auktionshaus Wiener Neustadt: Loch in die Scheibe gesprengt

In der Nacht vom 25. auf den 26. Juni 2023 stahlen die Täter einen BMW 330xd in Wien 2. und fuhren mit dem PKW nach Wiener Neustadt. Bei einem Auktionshaus versuchten sie vorerst die Eingangstüre und das Rollgitter zu öffnen. Als dies misslang, sprengten die Täter ein Loch in die Auslagenscheibe, durch das sie Schmuckstücke im Wert von 2.800 Euro erbeuteten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro. Bei den umliegenden Häusern wurden zahlreiche Fenster beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Eine Polizeistreife fuhr nach einer Anzeige zum Tatort, als die Täter gerade flüchteten. Mit enormer Geschwindigkeit rasten sie auf die A2 und konnten nicht mehr angehalten werden. Schließlich wurde das gestohlene Fahrzeug von den Tätern in Weigelsdorf, Bezirk Baden, in Brand gesetzt. Dem Fahrzeugbesitzer entstand ein Schaden in der Höhe von 13.000 Euro, der Marktgemeinde Ebreichsdorf durch den Brand beim dortigen Sportplatz in der Höhe von etwa 7.000 Euro.

DNA-Spur in Wiener Neustadt führte zum Täter-Trio

Die Spurensicherung der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes NÖ konnte am Tatort in Wiener Neustadt eine DNA-Spur sichern, die zu einem 31-jährigen niederländischen Staatsbürger führte. Grundsätzlich waren die Täter hochprofessionell vorgegangen, wie Landeskriminalamtsleiter Stefan Pfandler unterstreicht: Bei den Taten waren die Männer regelrecht uniformiert und darauf bedacht, keine Spuren zu hinterlassen.

Die Ermittlungen ergaben, dass zumindest einer der drei Beschuldigten, ein 28-jähriger niederländischer Staatsbürger, mit einem versuchten Einbruchsdiebstahl bei einem Juwelier in Wiener Neustadt am 12. Jänner 2023, um 03:38 Uhr, in Verbindung stehen dürfte. Bei dem Einbruchsversuch, die Auslagenscheibe wurde mit einem Vorschlaghammer bearbeitet, entstand dem Juwelier ein Sachschaden in der Höhe von 10.000 Euro. Vor der Tat wurde durch den Beschuldigten ein BMW 125i in Wien 22. entwendet, der schließlich am 17. Jänner 2023 in Wien 22. wieder aufgefunden, sichergestellt und an das Opfer ausgefolgt werden konnte.

Niederländer nach erneuter Einreise nach Österreich observiert

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 31-jährige Beschuldigte (DNA-Treffer) und der 28-jährige niederländische Staatsbürger am 29. September 2023 von Deutschland nach Österreich eingereist waren. Aufgrund der von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordneten Observation konnten beide Zielpersonen nach umfangreichen Ermittlungen in Wien 22. lokalisiert werden. Die beiden Niederländer hatten bei einem 28-jährigen bulgarischen Staatsbürger gewohnt. Er hatte auch ein Fahrzeug für die beiden Niederländer angemietet.

Heftige Explosion in Markgrafneusiedl

Um 02:50 Uhr des 6. Oktober 2023 langten bei der Landesleitzentrale NÖ per Notruf mehrere Anzeigen ein, dass es in Markgrafneusiedl, Bezirk Gänserndorf, zu einer massiven Explosion bei einem Geldinstitut gekommen sei. Umgehend wurden Polizeistreifen in dieses Gebiet beordert, es konnte ein BMW der Modellreihe 1 mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wien wahrgenommen werden. Auch dieses Fahrzeug war zuvor in Fischamend, Bezirk Bruck an der Leitha, gestohlen worden und wurde nach der Tat in Wien 22. in Brand gesetzt.

Wie Detlef Polay vom Einsatzkommando Cobra sagt, haben die Täter ganz bewusst Fahrzeuge gewählt, mit denen hohe Geschwindigkeiten gefahren werden können. Bei ihren Fluchten waren die Täter mit teils weit über 200 km/h unterwegs.

Aufgrund des dringenden Tatverdachtes, dass die zwei niederländischen Staatsangehörigen und der bulgarische Staatsbürger zuerst das Fahrzeug in Fischamend gestohlen, anschließend einen Geldausgabeautomaten in Markgrafneusiedl gesprengt und letztendlich das gestohlene Fahrzeug in Wien 22. in Brand gesetzt haben, wurde vom Einsatzkommando Cobra ein Zugriff in der Wohnung in Wien 22. durchgeführt. Während des Zugriffs wollte der 28-jährige niederländische Beschuldigte durch ein Fenster des 1. Stockes flüchten, das haben die Spezialkräfte verhindert.

Massive Brandwunden vom Fahrzeug-Anzünden davongetragen

Am 6. Oktober 2023, um 04:45 Uhr wurden die drei Beschuldigten von Bediensteten des Landeskriminalamtes NÖ, Ermittlungsbereich Diebstahl, festgenommen. Bei dem bulgarischen Beschuldigten wurden massive Brandwunden an den Händen festgestellt, er dürfte sich verletzt haben, als der das letzte Fluchtfahrzeug in Brand gesteckt hatte.

Bei der Durchsuchung der Täterwohnung und des dazugehörigen Kellerabteils fanden die Beamten zwei vorbereitete Sprengsätze. Das gesamte Mehrparteienhaus wurde evakuiert, der Bereich weitläufig abgesperrt und die Sprengsätze gesichert und abtransportiert.

Bei den Durchsuchungen konnte Bargeld in der Höhe von über 100.000 Euro, die Tatkleidung, das Mietfahrzeug, das Einbruchswerkzeug und Zubehör für BMW-Diebstähle aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Sachschaden am Gebäude des Geldinstituts in Markgrafneusiedl dürfte 200.000 Euro übersteigen. Weiters wurden durch die enorme Sprengung weitere Gebäude beschädigt, wobei hier der Schaden noch nicht beziffert werden kann. Dem Geschädigten des BMW 135i entstand ein Schaden in der Höhe von 25.000 Euro.

Bei den Beschuldigtenvernehmungen zeigte sich der bulgarische Staatsbürger der Beitragstäterschaft (Unterkunftgeber, Mieter des Mietfahrzeuges und Anzünden des Fluchtfahrzeuges) geständig und räumte auch ein, dass die beiden niederländische Staatsbürger bereits im Mai und Juni 2023 bei ihm nächtigten. Die beiden niederländischen Beschuldigten machten bei den Vernehmungen keinerlei Angaben.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Einlieferung der drei Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.

Hintermänner dürften in den Niederlanden sitzen

Wie Franz Ruf, Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, anmerkte, gibt es auch in Deutschland und der Schweiz zahlreiche Einbruchsdiebstähle, die nach ähnlichem Muster verübt wurden (500 Bankomat-Sprengungen in Deutschland, 50 in der Schweiz). Das jetzt gefasste Trio dürfte Teil einer viel größeren kriminellen Organisation sein, deren Hintermänner noch unbekannt sind. Für die Einbrüche selbst werden verschiedene Täter in unterschiedlichen Zusammensetzungen losgeschickt.

