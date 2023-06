Hilfswerk präsentiert neuen pädagogischen Schwerpunkt

Das Hilfswerk Niederösterreich setzt heuer einen neuen Fachschwerpunkt: Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im MINT-Bereich geschult. Sie bekommen also eine gezielte Ausbildung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In der Kleinstkinderbetreuung wird der Schwerpunkt bereits eingesetzt. Auch die Elterninformation wird auf dieses Thema ausgerichtet. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten die Präsidentin des Hilfswerk NÖ, Michaela Hinterholzer und die Leiterin des Angebotsbereichs Tageseltern und Bildung, Elisabeth Lukaseder-Rizzo den neuen Schwerpunkt vor.

Neuer Schwerpunkt soll Technik Kindern näher bringen

Der neu vorgestellte Schwerpunkt soll helfen, Kindern und Jugendlichen bereits im jungen Alter die Welt der Technik spielerisch näherzubringen. „Der bundesweite Schwerpunkt 'MINT' wird bereits in der Kleinkinderbetreuung gelebt. Niederösterreichweit bekamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinderbetreuung im Rahmen einer Online-Schulung, Einblicke in das Thema“, erklärt Hinterholzer. Das Hilfswerk hat außerdem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der pädagogischen Einrichtungen sowie für alle Tageseltern ein Fortbildungspaket geschnürt. Die Einrichtungen inkludieren Eltern-Kind-Zentren, Spielgruppen, Kinderbetreuung in der Gruppe und auch mobile Tagesmütter und -väter.

MINT wurde deshalb ausgewählt, da die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in der heutigen Welt immer mehr an Bedeutung gewinnen. Viele Tagesmütter und -väter bauen bereits ganz bewusst naturwissenschaftliche Experimente für Kinder ab zwei Jahren ein, heißt es von Seiten des Hilfswerks.

Mangel an Tageseltern

Das Hilfswerk NÖ betreut mit seinen 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie seinen 2.800 Ehrenamtlichen rund 25.000 Menschen in Niederösterreich. Angeboten werden etwa mobile Pflege und Betreuung, mobile Physio-, Ergo- und Logotherapie, ein Menüservice sowie das (mobile) Notruftelefon. In den Familien- und Beratungszentren gehören Kinderbetreuung, Lerntraining und Psychotherapie dazu.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Hilfswerks ist auch die Ausbildung von Tagesmüttern und -vätern. Von den aktuell 280 selbstständigen Hilfswerk-Tageseltern gibt es bisher nur fünf Tagesväter. Der Rest wird ausschließlich von Frauen abgedeckt. Bei den Tageseltern wird immer kräftig nach Unterstützung gesucht: „Hätten wir doppelt so viele, wäre immer noch Luft nach oben“, erklärt Lukaseder-Rizzo.