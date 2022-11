„Wildes Revier“ im Klassenzimmer: Neues Landesjagdverband-Projekt

Werbung

Mit dem „Wilden Revier“ hat der NÖ Jagdverband ein Projekt ausgerollt, das Kindern zwischen 6 und 14 Jahren auf spielerische Art Wissen über die heimische Tier- und Pflanzenwelt, das Handwerk Jagd sowie das richtige Verhalten in der Natur vermittelt. Die Kinder begeben sich mit Tablet, PC oder Smartboard auf eine virtuelle Entdeckungsreise in drei typische Reviere und eine Jagdhütte und erleben Reh, Gams oder Fischotter in ihren natürlichen Lebensräumen.

Nach einjähriger Entwicklungsphase wurde das „Wilde Revier“ am 24. November in der Volksschule Zelking im Bezirk Melk präsentiert. Dabei gingen die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse auf die erste virtuelle Pirsch unter wildesrevier.at.

Die heimischen Wildtiere auf einen Klick

Im Voralpenland, beim Ötscher oder an der Donau: In diesen drei typischen Revieren tummeln sich Wildtiere, die neugierig aus dem Gras hervorlugen oder von Bäumen spähen. Beim genaueren Hinsehen wird am Waldrand ein Dachs sichtbar, in der Luft steht ein Turmfalke im Rüttelflug und im nassen Gras sucht ein Hermelin nach Nahrung. Diesen Anblick macht das „Wilde Revier“ des NÖ Jagdverbands künftig für Kinder – aber auch für Erwachsene – virtuell erlebbar. Es nimmt die Besucher auf wildesrevier.at mit auf eine Entdeckungsreise durch ein Feld-, Berg- oder Aurevier und gewährt auch Einblicke in eine Jagdhütte. Ein Erlebnis, bei dem spielerisch wertvolles Wissen vermittelt wird.

„Jägerinnen und Jäger sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben täglich in den Revieren unterwegs und erleben hautnah die heimische Fauna. Wir wollen auch Kindern die Möglichkeit geben, die typischen Wildtiere zu entdecken und alles Wissenswerte über sie zu erfahren. Mit dem ‚Wilden Revier‘ ist es uns gelungen, Reh, Hase und viele anderen Wildtiere digital ins Wohn- und Klassenzimmer zu holen“, beschreibt Landesjägermeister Josef Pröll das kostenlose Angebot des NÖ Jagdverbandes.

129 Wissenspunkte in 4 virtuellen Welten

Auf die Kinder warten 129 Wissenspunkte, in denen nicht nur die heimischen Wildtiere vorgestellt und ihre Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmale beschrieben werden, sondern auch auf das richtige Verhalten in der Natur eingegangen wird - und auf das Handwerk Jagd.

Die Kinder können sich in den vier virtuellen Welten bewegen, durch Zoomen und Drehen Wildtiere entdecken, sich Videos- und Bildgalerien ansehen oder sich die Inhalte vorlesen lassen. Die Inhalte des „Wilden Reviers“ wurden von Wildbiologen und Jägern erarbeitet und richten sich an Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. „So bringen wir das Wissen der Jägerschaft zu unseren Kindern und schaffen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Wildtiere“, so Pröll weiter.

Das „Wilde Revier“ im Überblick:

Im Feldrevier spiegelt sich die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt wider. Es umfasst Feder- und Haarwild, Jagdhunde, Reviereinrichtungen und Hinweistafeln zum richtigen Verhalten in der Natur.

Das Aurevier unterscheidet sich wesentlich vom Feldrevier, sei es beim Äsungsangebot oder bei der Tierwelt. Hier findet sich eine einzigartige Vielfalt – vom Fischotter über Rotwild bis hin zu Federwild, Amphibien und Reptilien.

Gams und Steinbock sind die Könige des Bergreviers. Wer genau schaut, findet aber auch Raufußhühner und anderes Federwild, Rot- und Rehwild sowie Beutegreifer.

In der Jagdhütte wird es urig. Hier sind Tradition und Brauchtum der Jagd erlebbar. Ausrüstung und Aufgaben der Jägerinnen und Jäger, die Geschichte des Heiligen Hubertus und wichtige Themen wie Sicherheit, Ausbildung und die Wildküche stehen im Vordergrund.

Ergänzung für den Unterricht

Das „Wilde Revier“ eignet sich für den Unterricht in Volks- und Mittelschulen sowie in der AHS-Unterstufe und kann fächerübergreifend, genauso wie in den Gegenständen Sachkunde und Biologie eingesetzt werden. Für Lehrkräfte bietet der NÖ Jagdverband ein Handbuch sowie Arbeitsblätter für den Unterricht an. Dazu gehören Rätsel, Lückentexte und Kontrollfragen zu den einzelnen Revieren und zur Jagdhütte. Das „Wilde Revier“ ist für Tablet, PC und Smartboard optimiert und steht kostenlos zur Verfügung.

Die NÖ Bildungsdirektion hat ihre Zustimmung, die Unterlagen in den Unterricht einzubauen erteilt und wird die Schulen nun von dem Angebot informieren.