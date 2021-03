Beim Besuch der Ministerin präsentierte Wolfgang Korner, Leiter des Dienstes, Funde von Kriegsrelikten aus beiden Weltkriegen. Anhand einer Attrappe führte er vor, wie eine 250-Kilo-Fliegerbombe entschärft wird.

Seit 2013 wurden von den Experten des Entminungsdienstes über 265 Tonnen an Kriegsmaterial untersucht, geborgen, abtransportiert und vernichtet. Ungefähr 1.200 Mal pro Jahr rücken die Männer der Einheit zu Einsätzen aus - der jüngste hat erst am heutigen 25. März in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg stattgefunden (siehe Bericht unter https://www.noen.at/korneuburg/gefaehrlicher-fund-fliegerbombe-in-langenzersdorf-entdeckt-langenzersdorf-redaktionsfeed-grabungsarbeiten-granatenfund-fliegerbombe-redaktion-267459567)

Rund um die Uhr in Bereitschaft

„Die Experten des Entminungsdienstes gewährleisten die Sicherheit der Bevölkerung und bewahren öffentliche und private Einrichtungen vor Schäden“, sagte Tanner. In der Zentrale, der Rossauer Kaserne in Wien, stehen rund um die Uhr zwei Mann des Entminungsdienstes auf Abruf bereit. Dienststellen gibt es auch in Graz und Linz-Hörsching. Wer Kriegsrelikte findet, soll umgehend die Polizei verständigen, die dann wiederum den Entminungsdienst alarmiert.

Meiste Funde in NÖ

Seit 2013 gab über 9.085 Einsätze: Die Mitarbeiter des Entminungsdienstes sind durchschnittlich drei bis vier Mal täglich in ganz Österreich im Einsatz – in Städten, im alpinen Gelände und in Gewässern. Nach wie vor liegen große Mengen an Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auf österreichischem Bundesgebiet.

Mit rund 4.300 Einsätzen, finden fast 50 Prozent der Tätigkeiten in Niederösterreich statt. Die Steiermark und Oberösterreich liegen mit etwas über 1.000 Funden auf den Plätzen zwei und drei. Die Kriegsrelikte werden in den meisten Fällen entschärft, abtransportiert und später unschädlich gemacht. In besonders schwierigen Situationen werden die Relikte an Ort und Stelle vernichtet.

Nicht unterschätzen - und nicht mitnehmen

Die Entschärfer warnen ausdrücklich davor, Kriegsrelikte zu unterschätzen: Durch leichtfertigen Umgang sind schon viele Menschen zu Schaden gekommen. Bei gefundenen Objekten, deren Herkunft und Beschaffenheit verdächtig erscheint, gilt es folgende Regeln zu beachten: Abstand halten, verhindern, dass andere Personen oder Tiere dem Fund zu nahe kommen und sofort die nächste Polizeidienststelle kontaktieren.

Wer Kriegsrelikte mitnimmt macht sich überdies strafbar.

Experten für Munition aus der Zeit vor 1955

Im Jahr 2020 wurden 1.267 Fund- und Wahrnehmungsmeldungen von Kriegsrelikten an den Entminungsdienst übermittelt. Die Mitarbeiter des Entminungsdienstes sind Experten für alle Arten von Munition, die aus der Zeit vor 1955 stammt und auf österreichischem Bundesgebiet aufgefunden wird. Der Entminungsdienst wurde als selbstständige Dienststelle am 1.Jänner 2013 vom Bundesministerium für Inneres zum Bundesministerium für Landesverteidigung transferiert.