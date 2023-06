ÖBB-Züge waren im Schnitt zu unpünktlich

Knapp acht Millionen Zugankünfte wurden im Jahr 2022 im NÖ-Regionalverkehr gemessen. Mit einem Pünktlichkeitsgrad von 94,9 Prozent liegt Niederösterreich zwar knapp (0,1 Prozent) über dem Bundesschnitt, aber gleichzeitig auch knapp unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Pünktlichkeitsgrad von mindestens 95 Prozent. Als unpünktlich gilt ein Zug im Regionalverkehr dann, wenn er eine Verspätung von fünf Minuten und 29 Sekunden überschreitet. Wird der Wert von 95 Prozent im Regionalverkehr in zumindest einem Monat nicht erreicht, haben Fahrgäste Anspruch auf Entschädigung. Je nach Art der Jahreskarte fällt diese Entschädigung unter unterschiedlichen Bedingungen unterschiedlich hoch aus:

Streckenbezogene Verbund-Jahreskarte: Wird im Nah- und Regionalverkehr der gesetzlich vorgesehenen Pünktlichkeitsgrad von 95 Prozent nicht erreicht, erhält man je Monat 10 Prozent des rechnerisch auf einen Monat entfallenden Anteils der Entschädigungsbasis als Verspätungsentschädigung gutgeschrieben. Als Entschädigungsbasis gilt mindestens jener Fahrpreis, den man für seine Verbund-Jahreskarte unter Abzug von Preisanteilen für Beförderungen im Kraftfahrlinienverkehr und in Stadtverkehren bezahlt haben.

Klimaticket Österreich: Liegt der Pünktlichkeitsgrad innerhalb eines Gültigkeitsmonats des Tickets unter 93 Prozent hat die Klimaticketbesitzerin bzw. der Klimaticketbesitzer einmal im Jahr nach dem Ende der Geltungsdauer Anspruch auf eine Entschädigung in der Höhe von 10 Prozent des rechnerisch auf je einem Monat entfallenen Anteils der Entschädigungsbasis (abrufbar unter www.klimaticket.at). Dies ist lediglich ein Betrag von vier Euro pro Monat bei einem nicht erreichtem Pünktlichkeitsprozentsatz von 93 Prozent der ÖBB Nah- und Fernverkehrszüge.

Bei allen Arten von Fahr- bzw. Jahreskarten werden Entschädigungen erst bei einem Betrag über vier Euro ausbezahlt. Die Registrierung und weitere Details rund um einen Entschädigungsanspruch findet man hier.

Österreichs pünktlichste Strecke liegt in Niederösterreich

Als Hauptgrund für die österreichweite Unterschreitung des vorgegebenen Pünktlichkeitsgrades wird in der Auswertung der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte die Erholung der Fahrgastzahlen nach der Corona-Pandemie angeführt. Durch die höhere Anzahl an Reisenden im Vergleich zu 2021 seien vermehrt längere Haltezeiten bzw. Haltezeitüberschreitungen an den Bahnhöfen entstanden.

In Niederösterreich hat die Pünktlichkeit gegen Ende des Jahres abgenommen. Zwischen Jänner und April konnte mit 96,4 Prozent noch eine hohe landesweite Pünktlichkeit erreicht werden. Der Streckenabschnitt zwischen Schrambach und Traisen im niederösterreichischen Traisental erwies sich im Jahr 2022 als Österreichs pünktlichste Zugverbindung. Der pünktlichste zweigleisige Abschnitt lag auf der Weststrecke zwischen Amstetten und St. Valentin mit 95,8 Prozent.

Die Westbahnstrecke zwischen Wien und St. Pölten erreichte aufgrund des hohen Aufkommens an Personen- und Güterverkehr in zehn Monaten des Jahres 2022 die vorgegebene 95 Prozent Pünktlichkeit nicht. Baustellen verursachten zwischen Mistelbach und Laa an der Thaya sowie zwischen Wien Floridsdorf und Mistelbach bzw. Bernhardsthal ebenfalls schlechtere Pünktlichkeitswerte als in den Jahren zuvor.