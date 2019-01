In den Bergregionen galt Stufe 2 ("mäßig") auf der fünfteiligen Skala. "Zum Teil kann noch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers zu einer Schneebrettauslösung führen", teilte der niederösterreichische Warndienst mit.

Als Hauptproblem gelte es weiterhin den Triebschnee in den Ostseiten sowie frische Verfrachtungen in kammnahen Nordhängen zu beachten, hieß es im Lawinenlagebericht. Gefahrenstellen waren vor allem in Einfahrtsbereichen zu Rinnen und Mulden sowie hinter Geländeübergängen zu finden.