In Niederösterreich hat sich die Lawinensituation am Sonntag entspannt gezeigt. Mäßige Gefahr und damit Stufe 2 der fünfteiligen Skala galt laut Warndienst nur noch in den höheren Lagen der Ybbstaler und Türnitzer Alpen sowie der Rax-Schneeberg-Gruppe. Darunter wurde das Risiko wie in den übrigen Gebieten im Bundesland mit gering (Stufe 1) bewertet.

Stufe 2 galt in den Ybbstaler Alpen und dem Rax-Schneeberg-Gebiet jeweils über 1.200 Metern sowie in den Türnitzer Alpen über 1.000 Metern. Trotz der verhältnismäßig geringeren Warnstufe seien aufgrund der Erwärmung und Sonneneinstrahlung Lockerschnee- bzw. Schneebrettlawinen zu beachten, wurde im Lagebericht betont.