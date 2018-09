Er berichtete von etwa 35 Einsätzen insbesondere wegen umgestürzter Bäume und loser Dachziegel.

"Die von den Meteorologen vorhergesagte Sturmkatastrophe ist in Niederösterreich zum Glück ausgeblieben", resümierte der Sprecher. Aus diesem Grund hätten die Feuerwehren ihre erhöhte Alarmbereitschaft großteils bereits nach Mitternacht wieder aufheben können.

Die österreichweit stärkste Böe gab es mit 137 km/h auf dem Buchberg in NÖ, gefolgt von 126 km/h am Feuerkogel. In den tiefen Regionen gab es die stärksten Böen mit 122 km/h in Reichenau an der Rax und mit 112 km/h in Reutte.

Ein Hotspot war der Bezirk Neunkirchen, wo zahlreiche Wehren bis frühmorgens im Einsatz standen, um Sturmschäden zu beseitigen:

41 Fotos Bezirk Neunkirchen Zahlreiche Sturmeinsätze hielten Feuerwehren auf Trab

Auch im Bezirk Mödling waren die Einsatzkräfte gefordert:

11 Fotos Laxenburg, Ma. Enzersdorf Sturmtief Fabienne beschäftigte die Feuerwehren

Wetterberuhigung noch am Montag

Heute zieht das Sturmtief weiter nach Russland und verliert folglich langsam an Einfluss auf unser Wetter. So lässt der Wind tagsüber insgesamt wieder nach, die Hauptgefahr durch Sturmböen und schwere Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h besteht vor allem in der ersten Tageshälfte noch in Niederösterreich, Wien, im Nordburgenland sowie von Osttirol über Oberkärnten und das Murtal hinüber bis zu den Fischbacher Alpen.

Nach 14:00 Uhr bleibt es windig, allerdings sind dann kaum noch Böen über 80 km/h zu erwarten.

Erster Frost

Nach dem Sturm übernimmt ab heute Nachmittag ein kräftiges Hochdruckgebiet von Westen her die Regie. Bis einschließlich Freitag sorgt dieses für überwiegend sonniges Herbstwetter. „Hinter der Kaltfront strömt aber Luft arktischen Ursprungs heran, einigen Regionen steht somit der erste Nachtfrost des Herbstes bevor“, so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

„Die Voraussetzungen hierfür sind perfekt: Die Nächte dauern nun schon mehr als 12 Stunden, hinzu kommen neben den kalten Luftmassen ein gering bewölkter Himmel und windschwache Bedingungen.“ Besonders kalt wird dabei die Nacht auf Mittwoch. Dann drohen im Mühl- und Waldviertel sowie in den Alpentälern verbreitet Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad. Im Flachland bleibt es vorerst noch frostfrei, doch auch in Wien zeigt das Thermometer Mittwochfrüh nicht mehr als 2 bis 5 Grad.