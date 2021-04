Einstürzende Decken und Häuser, die in sich zusammenbrechen: Solche Bilder kennt man hierzulande zum Glück meist nur aus dem Fernsehen. Obwohl es vielen Menschen einen Schrecken einjagte, bewirkte das neuerliche Erdbeben samt Nachbeben in Niederösterreich in der Vorwoche vergleichbar Geringes: Bei einer Magnitude von 4,4 mit Epizentrum im Raum Neunkirchen klirrten Gläser, und Gegenstände wackelten.

Doch obwohl 98 Prozent der Österreicher Erdbeben laut einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) für keine Gefahr halten, gibt es auch in NÖ Regeln für den Ernstfall. Seit 1945 sind Standards für erdbebensicheres Bauen festgeschrieben. „Es gibt Ö-Normen, die vorgeben, wie Gebäude in Erdbebengebieten berechnet und ausgeführt werden müssen, um den statistisch vorhersehbaren Erdbeben standzuhalten“, heißt es aus dem Büro des für die Bauordnung zuständigen Landesrats Franz Schnabl (SPÖ).

Die Ansprüche an Gebäude sind regional unterschiedlich. Sie richten sich nach der Erdbebengefährdungskarte (siehe Foto) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik – kurz ZAMG. Darauf wird Österreich in vier Zonen geteilt. Das Wiener Becken und das Semmeringgebiet sowie die Region um Scheibbs zählen zu den am stärksten gefährdeten Gebieten. In der Praxis bedeutet das, dass bei der Errichtung von Gebäude darauf geachtet werden muss, dass diese möglichst wenig schwingungsanfällig sind und dass sie möglichst gut geeignet sind, horizontale Lasten abzuleiten. Dabei seien Bauweisen mit flächigen Tragelementen wie Massivwände oder Holzmassivwände besser geeignet als Skelettbauweisen mit nur vereinzelten Stützen.

Jedes vierte Gebäude ist nicht erdbebensicher

Laut KFV gibt es jedoch trotz dieser Vorschriften zahlreiche Gebäude, die den Vorgaben nicht entsprechen. Österreichweit beinahe jedes vierte. Das sind vor allem Häuser, die vor 1945 errichtet wurden, sagt Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz im KFV.

„Ganz besonders Bewohner von älteren Häusern sollten sich deshalb mit der richtigen Verhaltensweise bei Erdbeben vertraut machen“, warnt das KFV. Die besagen etwa, dass man nicht panisch aus dem Haus laufen soll, sondern besser unter einem Türstock Schutz suchen und achtgeben auf Gegenstände, die von Regalen fallen könnten.

Kleinere Erdbeben ereignen sich in NÖ regelmäßig. Insgesamt wurden heuer 200 gemessen. 15 davon waren spürbar.