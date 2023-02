Zehn Tage in den Trümmern von Antakya

Werbung

Über 30.000 Tote, 90.000 Verletzte, 1,3 Millionen Flüchtlinge und 24 Millionen Betroffene – das sind die nackten, grausamen Zahlen, die die Nachrichtenagentur Reuters am Montag meldet. Eine Woche nach dem Erdbeben im Süden der Türkei und dem Norden Syriens.

Teil der Internationalen Hilfsmannschaften ist auch ein 82 Personen starkes Kontingent aus Österreich: Seit 7. Februar war es in der Stadt Antakya im Einsatz, am 16. Februar geht es zurück nach Österreich. Der Einsatz, sagt Bundesheer-Sprecher Marcel Taschwer, war von vornherein für zehn Tage anberaumt. „34 der 82 Rettungskräfte des Bundesheeres kommen aus Niederösterreich“, sagt Taschwer. Das Team besteht aus Experten verschiedenster Fachgebiete: „Wir haben Logistiker für die Kommunikation, Statiker, Dolmetscher, Notfallmediziner, sechs zivile Hundeführer und sechs zivile Bergführer von der Bergrettung NÖ/Wien im Einsatz.“

Der Badener Bernhard Lindenberg kommandierte den AFDRU Einsatz. Foto: Bundesheer

Mit Bernhard Lindenberg hat ein Niederösterreicher das österreichische Katastrophenhilfe-Kontingent geleitet: Der in Bad Vöslau lebende Berufssoldat ist stellvertretender Kommandant der „Austrian Forces Disaster Relief Unit“, kurz AFDRU, die in Korneuburg stationiert ist.

Überlebt bei minus zehn Grad

In Summe konnte das Team neun Menschen lebend aus den Trümmern der Stadt, die vor dem Beben rund 400.000 Einwohner hatte, retten. „Noch in der Nacht auf Freitag konnte das Team eine fünfköpfige Familie befreien. Dass die Menschen bei Temperaturen um minus zehn Grad so lange überlebt haben, ist eigentlich ein Wunder“, sagt Taschwer.

Einsatz am Limit: Der Zeitdruck bei Erdbeben-Einsätzen ist enorm. Foto: Bundesheer

Der Ablauf vor Ort war exakt eingeteilt: Von der nationalen Koordinierungsstelle ist den Rettern jeweils ein Bereich zugewiesen worden, eine so genannte „Schadstelle“, an der dann gezielt gesucht wurde. „Bevor die Geräte zum Einsatz kommen, muss dort komplette Ruhe herrschen, damit man eventuell Klopfgeräusche hören kann“, schildert Taschwer.

Vom Schneidgerät bis zum Notarztwagen

Die österreichischen Retter waren vor Ort völlig autark, Zelte und Verpflegung wurden mitgenommen. Ebenso wie hydraulische Schneid- und Spreizgeräte, Stromaggregate, Treibstoff und Fahrzeuge, auch ein Notarztwagen war im Einsatzgebiet dabei. Die insgesamt 45 Tonnen an Equipment werden seit Montagmittag für die Heimreise am Donnerstag verstaut.

Das Einsatzteam des Bundesheeres ist übrigens keineswegs wild zusammengewürfelt: Die Austrian Forces Disaster Relief Unit AFDRU gibt es seit 1990, sie wurde eigens für Katastrophenhilfe gegründet. Ihre Aufgaben passen nicht in das Leistungsspektrum irgendeiner Einheit des Bundesheeres. Alle ein bis zwei Jahre wird gemeinsam geübt, alle fünf Jahre muss sich das Katastrophenhilfe-Kontingent einer Zertifizierung durch die Vereinten Nationen unterziehen.

Wenn die 82 Männer und Frauen wieder zu Hause sind, wird es eine Nachbearbeitung des Einsatzes mit einem Heerespsychologen geben. Der, sagt Taschwer, war auch in der Türkei dabei. In Gruppen- und Einzelgesprächen werden die Tage im Erdbebengebiet noch einmal nachbearbeitet. Denn wer wieder helfen will, muss auch mental fit dafür sein.