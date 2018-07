Fünf Dealer aus der Steiermark, Niederösterreich und Wien hatten in den vergangenen beiden Jahren das "Gras" nach Österreich geschmuggelt und verkauft. Die beiden Steirer im Alter von 23 und 24 Jahren lagerten die Drogen in einem Haus im Bezirk Graz-Umgebung und lieferten sie an Sub-Dealer in Leibnitz und Graz.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, wurden die fünf Verdächtigen bereits festgenommen. Der Großteil des Suchtgifts hatten die Dealer aus dem europäischen Ausland nach Österreich gebracht. Der Straßenverkaufswert liegt bei etwa 800.000 Euro. Insgesamt wurden sechs Hausdurchsuchungen veranlasst. Dabei wurden rund zwei Kilogramm "Gras" und Drogengeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro gefunden. Gegen mehrere Sub-Dealer und Abnehmer werde noch ermittelt.