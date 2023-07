Kindheit im Krieg: „Wir hatten keine schöne Jugend“

Robert E. blickt nachdenklich auf das kleine Foto, das er in der Hand hält. Es zeigt ihn als Kleinkind auf einer Parkbank in einem Wiener Gemeindebau. Auf der Rückseite steht das Datum Juli 1937. Es ist wie die Vorschau auf eine lange, schwere Zeit.

Robert E. aus dem 16. Bezirk in Wien im Jahr 1937. Der Krieg liegt noch vor ihm. Foto: ZVG (Robert E.)

Robert E. gehört zu einer Generation, die den Krieg und seine Folgen als Kind erleben musste. Nach dem Krieg leisteten Kinder einen wesentlichen Beitrag zum Wiederaufbau und zum wirtschaftlichen Erfolg Österreichs. Die Kriegserlebnisse verarbeiten konnten sie als Erwachsene aber kaum.

Für die Wiener Arbeiterfamilie von Robert E. sollten die Kriegsjahre nicht nur den Verlust des Vaters, sondern auch Armut und große Gefahr mit sich bringen. Da war zunächst die Politik, deren Bedeutung schon für die Kinder zu spüren war. Die Eltern waren vor 1934 Sozialisten gewesen, nach dem Verbot der Sozialdemokratischen Partei wurde die eigene Überzeugung illegal.

Der „Anschluss“ 1938 brachte da wenig Veränderung. „Vom Nationalsozialismus haben wir wenig gemerkt. Grüßen mussten wir mit Heil Hitler. Da war ein Polizist, wenn wir den gesehen haben und richtig gegrüßt haben, hat er uns zehn Pfenning gegeben. Sonst sind wir dem ausgewichen. Wir mussten den Mund halten, das haben wir gewusst.“

Kinderlandverschickung

1940 begannen die Bombenangriffe auf das Deutsche Reich. Etwa fünf Millionen Kinder wurden während der Kriegsjahre verschickt, viele im Rahmen der „Kinderlandverschickung“ in Lager, die von der Hitlerjugend geleitet wurden.

Rund drei Millionen kamen nicht in die Kinderlandverschickung. Ihre Eltern brachten sie zu Tanten, Großeltern, Großtanten oder anderen Verwandten auf dem Land, um sie auf diese Art und Weise vor den Bomben, vor dem Regiment der Hitlerjugend und vor der Einsamkeit zu schützen.

Im heutigen Österreich begannen die Bombenangriffe erst ab 1943. In der Folge kam es vor allem zu größeren Evakuierungen aus Wien, wobei oft Frauen oder Familien mit ihren Kindern aufs Land gebracht wurden. „Als wir ins Burgenland evakuiert wurden, mussten wir in Wiener Neustadt zum ersten Mal aus dem Zug raus. Alles wurde bombardiert, es hat gebrannt. Wir mussten uns ins Gras werfen“, erinnert sich Robert E.

Es ging nach Kobersdorf, in ein Haus, das vor dem Krieg einer jüdischen Familie gehört hatte. „Wir waren zwei Familien, eine aus Wiener Neustadt und wir. Dort waren wir irgendwie frei.“ Noch vor Kriegsende musste Robert E. zurück nach Wien, denn die Rote Armee zog von Ungarn her Richtung Wien. Dort erlebte er die letzten Kriegstage. Plünderungen, Beschuss und extremen Nahrungsmittelmangel.

Die Russen

Die ersten Wochen und Monate nach dem Krieg waren in der Stadt ein permanenter Überlebenskampf. „Hunger haben wir gehabt, noch und noch. Wir haben Spalterbsen gehabt, Kinder fünf Dekagramm Brot. Das war die Tagesration. Die Spalterbsen musste man einweichen, damit die Würmer aus den trockenen Früchten rauskommen. Die haben wir von den Russen bekommen. Wenn man gehört hat, dass der Greissler ‚etwas bekommt‘, dann musste man sich anstellen.“

Das war Aufgabe der Kinder, die sich in den Nachtstunden anstellten, damit die Eltern ihrer Arbeit nachgehen konnten. „Einmal bin ich schon Stunden dort gestanden, als plötzlich ein russischer Soldat vorbeikam und mich mitnahm. Ich sollte ihm die Schuhe putzen. Mit dem Greissler war es damit vorbei. Immerhin habe ich dann eine warme Mahlzeit bekommen“, sagt er mit einem Lächeln.

„Einmal ist ein Russe gekommen und hat mir die Pistole angesetzt. Er war betrunken. Er hat zu mir gesagt, er sucht eine Frau. Ich habe gesagt ‚Ja, ich schaue‘ und bin weg. Das war mir egal.“ Robert E.

Wie vielen Kindern der Kriegszeit sind ihm „die Russen“ in guter Erinnerung geblieben. „Mein Bruder war blond. Die Russen haben die blonden Buben am liebsten gehabt. Da hab’ ich ihn immer mitgenommen und wir haben meistens was bekommen, Süßigkeiten und manchmal auch eine Zigarette.“

Damals war er acht Jahre alt. „Machorka haben die geheißen, den Russen hat das gefallen, wenn wir geraucht haben.“ Ob er Angst gehabt hat als Kind? „Nein,“ kommt die Antwort sofort. „Einmal ist ein Russe gekommen und hat mir die Pistole angesetzt. Er war betrunken. Er hat zu mir gesagt, er sucht eine Frau. Ich habe gesagt ‚Ja, ich schaue‘ und bin weg. Das war mir egal.“

Gefährliche Kinderspiele und weite Reisen

Dabei war der Alltag mehr als gefährlich: Wie viele Kinder seiner Generation spielte Robert E. mit Schießpulver und Munition. Zum Beispiel am Wilhelminenberg im Wald in alten Unterständen, wo er und seine Freunde auch kleine Explosionen mit Schießpulver simulierten.

Für Robert E. gingen die Spiele glimpflich aus. Tragisch endete ein solcher Spielenachmittag dagegen für vier Buben aus St. Pölten-Radlberg: Sie fanden beim Baden in der Traisen im Mai 1945 das nicht explodierte Geschoss einer Panzerfaust. Als sie mit dem Sprengkopf hantierten, löste der Zünder aus. Alle vier starben. Ein kleines Denkmal am linken Traisenufer erinnert heute an ihren Tod.

Unterernährung und Mangel an Heizmaterial prägten die ersten Nachkriegsjahre. Die „Kinderlandverschickungen“ gingen auch nach dem Krieg weiter, allerdings unter anderen Vorzeichen: Die weniger vom Krieg betroffenen Länder nahmen Kinder aus Österreich auf.

Auch Erika E. wurde als kleines Kind aus Wien evakuiert. Sie wurde 1945 in die Schweiz geschickt und verbrachte einige Monate in St. Gallen, wo sie in vergleichsweise großem Wohlstand leben konnte. Als ihre Mutter sie vom Bahnhof abholte, sprach das kleine Mädchen eine Mischung aus Wienerisch und Schweizerdeutsch, ebenso wie der Bruder von Robert E., der nach Belgien geschickt worden war. Auch er hatte in diesem halben Jahr Französisch gelernt und musste sich wieder ans Deutsch gewöhnen.

Barfuß in die Schule

Auch Michael B. wurde 1937 geboren. Aber nicht in der Stadt, sondern in einem kleinen Dorf im zentralen Niederösterreich. Wie es zu Hause gewesen ist? „Gott sei Dank einfach“, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln. Jetzt, als alter Mann, sähe er manche moderne Entwicklungen skeptisch, meint er.

„Zum Naschen hatten wir Ribiseln und Äpfel, Zwetschken, das hat gereicht“. Auch bei Kleidung wurde gespart, im bescheidenen Bauernhof gab es nur das zum Anziehen, was im Haus vorhanden war. Im Sommer ging es barfuß in die Schule, „bloßfüßig“, sagt er.

Doch auch am Land ist der Nationalsozialismus spürbar. Als er im Krieg eingeschult wird, lernt auch er, mit „Heil Hitler“ zu grüßen. „Wenn die Schule aus war, mussten wir uns draußen in einer Reihe aufstellen und mit Heil Hitler grüßen. Es war eine Narretei. Wir Kinder haben den Ernst nicht verstanden, und auch die Ängste der Erwachsenen haben wir meistens nicht gehabt. Als Kind lässt man das herankommen.“

Im April 1945 kommt die Front näher, der Unterricht in der Schule hörte auf. Als er wieder begann, warnten die Eltern ihre Kinder nicht abseits des Weges zu gehen. „Wir waren bloßfüßig unterwegs. Im Dorf lagen noch die Glasscherben von den zerborstenen Fensterscheiben am Boden. Und in den Büschen konnte man Waffen und nicht explodierte Geschosse finden.“

Tieffliegerangriff am Schulweg

Auch am Land erlebten Kinder Kriegshandlungen, vor allem im Osten Österreichs, wo im März und April 1945 die Rote Armee große Teile eroberte. „Wir haben keine schöne Jugend gehabt, das sage ich den Jungen heute immer wieder“, sagt Anna K., wenn sie sich an die Kriegstage bei Neulengbach erinnert.

Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr die Fliegeralarme, die sich immer mit einem Kuckucksruf im Radio ankündigten. „Wir sind um acht Uhr in die Schule gegangen. Wenn wir den Kuckuck gehört haben, dann war keine Schule und wir mussten wieder heim. Manchmal sind da auch Tiefflieger gekommen und haben mit Maschinengewehren geschossen. Wenn wir dann nach Hause gelaufen sind, haben wir uns die Schultaschen über den Kopf gehalten. Es war sehr nervenaufreibend, wir hatten Angst, dass wieder der Fliegeralarm kommt. Manche Kinder haben zu weinen begonnen und nach der Mama gerufen.“

Auch das Politische habe man irgendwie gespürt. Im christlich-sozialen Haushalt war man ganz gegen die Nationalsozialisten eingestellt. Weil sie als Kind den Hitlergruß nicht richtig ausführt, schlägt ihr der Lehrer auf die Hand. Dem Vater sagt der Lehrer, dass sie wohl nur richtig grüßen könne, wenn sie auch echt überzeugt sei. Eine sanfte Drohung sich anzupassen.

„Wir haben das als Kinder schon mitbekommen. Uns hat die Mutter sehr geholfen, sie hat immer gesagt, es wird wieder anders werden. Als der Krieg sich dem Ende zugeneigt hat und die Front nähergekommen ist, haben uns die deutschen Soldaten sehr viel Angst vor den Russen gemacht. Sie haben gesagt, wenn die Russen kommen, schneiden sie euch die Ohren ab“.

Als die Rote Armee schließlich einrückt, breitet sich unter den Kindern Panik aus. Erst als ein deutsch sprechender russischer Soldat die Kinder fragt, warum sie weinen und ihnen die Angst nimmt, kehrt wieder Ruhe ein.

Psychische Folgen

Viele „Kriegskinder“ haben ähnliche Geschichten erlebt – und in ihr Erwachsenenleben mitgenommen. Der deutsche Psychiater Hartmut Radebold ist einer der wenigen, der sich bereits ab den 2000er Jahren mit den Folgen dieser Kindheiten beschäftigt hat. Er schätzt, dass jedes „Kriegskind“ drei bis vier traumatische Erlebnisse durchmachen musste.

Gewalterfahrungen wie Verletzungen, Erschießungen, Vergewaltigungen. Im städtischen Bereich haben 90 Prozent der Kinder Bombenangriffe erlebt und zum Teil auch die „Kinderlandverschickung“. Dazu kam die Abwesenheit der Väter. Für den Verlust haben sich beschönigende Begriffe eingebürgert.

Seinen Vater hat Robert E. aus Wien das letzte Mal gesehen, als er sieben Jahre alt war. „Er ist im Krieg geblieben“, sagt er traurig. Man schätzt, dass es nach dem Krieg in Deutschland 2,5 Millionen Halbweisen gegeben hat. Ein Viertel der Kinder wuchs nach dem Krieg ohne Vater auf.

Legt man heutige Maßstäbe an, so schätzt Radebold, dass 30 Prozent der Kriegskinder durch die Erlebnisse traumatisiert waren, 30 Prozent gelten nach psychologischen Kriterien als „beschädigt“. Nur etwa 40 Prozent haben nichts Traumatisierendes erlebt – für sie waren der Krieg und das Kriegsende im besten Fall eine abenteuerliche Zeit.

Schweigen und Weitermachen

Über die Folgen wurde in den meisten Familien lange nicht gesprochen. Dabei sind die Auswirkungen, die die Kriegszeit auf viele von ihnen in den späteren Jahren des „Wirtschaftswunders“ hatte, massiv. Angehörige dieser Generation haben häufiger Panikattacken, Angstzustände und Phobien als andere.

Schätzungen in Europa sagen: In vom Krieg betroffenen Ländern sind über 60-Jährige zu 26 bis 28 Prozent depressiv. In anderen Ländern, die nicht vom Krieg betroffen waren, sind das nur 14 bis 16 Prozent.

„Kriegskinder“ haben häufiger Krankheitssymptome, für die sich aber keine körperliche Ursache findet. Dazu gehören besonders chronische Schmerzsyndrome. „Das wurde aber nie als Folge des Krieges erkannt. Es gibt die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung. Sie wurde erstmals im Vietnamkrieg bei jungen, amerikanischen Soldaten gestellt. Es gibt eine einzige repräsentative Untersuchung aus Deutschland 2008. Die sagt, dass zusammengezählt 7,25 Prozent der Menschen über 60 Jahre in Deutschland an einer unvollständigen und vollständigen posttraumatischen Belastungsstörung leiden. In anderen Ländern wie der Schweiz sind es nur 1,8 oder 2 Prozent“, so Radebold.

Der Schlüssel zu einer Überwindung des Erlebten ist die Resilienz, die Widerstandskraft der Psyche. Sie entwickelt sich, wenn Kinder Vertrauen zu Bezugspersonen haben können. Fühlt sich ein Kind gebunden und sicher, kann es solche Traumata überwinden. Jeder hat seinen eigenen Weg gefunden, mit dem Erbe des Krieges umzugehen. Und manches taucht erst spät auf.

„Den Klang der Bomber, die über die Stadt fliegen, den werde ich nie vergessen. Einmal vor wenigen Jahren habe ich einen Flieger gehört, der sehr tief über uns geflogen ist, und da war wieder das dunkle Brummen. Da hat es mir die Haare aufgestellt. Ich habe mir gedacht: Komisch, als Kind hat mir das nichts gemacht. Aber jetzt ist sie da, die Angst.“