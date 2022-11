Virologen rechnen heuer mit vielen Atemwegsinfekten

Werbung

Rinnende Nase, Halsschmerzen und Kopfweh: Es ist wieder Erkältungszeit. Das merken Hausärzte bei der Behandlung ihrer Patienten. Die Zahlen der AGES zeigen, dass in Österreich zurzeit etwa 1.300 von 100.000 Menschen mit Grippe- oder grippeähnlichen Symptomen flachliegen. Das ist ein ähnlicher Wert wie im Vorjahr, 2020 war er deutlich geringer.

Viele Arbeitskräfte fallen deshalb aus: Bei der ÖGK sind aktuell über 7.000 versicherte Niederösterreicher wegen grippaler Infekte krankgemeldet. Das sind etwas weniger als im Vorjahr. Hinzu kommen rund 7.000 Corona-Erkrankte, die bei der ÖGK arbeitsunfähig gemeldet sind.

Die echte Grippe hat NÖ aber noch nicht erreicht. Das Dashboard der Medizinischen Universität Wien, auf dem die Aktivität des Influenza-Virus überwacht wird, zeigt bisher nur in der Bundeshauptstadt vermehrt, in Vorarlberg und Tirol vereinzelt Fälle. NÖ-Ärztekammer-Vizepräsidentin Martina Hasenhündl rechnet damit, dass die Grippewelle im Dezember und Jänner in NÖ ihren Höhepunkt findet. Auch die Virologen der Meduni Wien erwarten eine starke Grippewelle.

Grippe-Impfung speziell Risiko-Personen empfohlen

Deshalb ist laut Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner jetzt der richtige Zeitpunkt, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Speziell empfohlen wird das Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf. Dazu zählen Menschen, die Vorerkrankungen haben, sowie deren Kontaktpersonen. Besonders gefährdet sind übergewichtige Personen, chronisch Kranke und Personen unter immunsuppressiver Therapie sowie Schwangere und Über-60-Jährige. Für die 80.000 Rezeptgebühren-Befreiten, Unter-15-Jährige und Pflegeheim-Bewohner ist die Impfung gratis.

Hasenhündl geht davon aus, dass Covid- und Influenza-Infektionen heuer gleichzeitig oder knapp nacheinander auftreten könnten: „Es ist nicht auszuschließen, dass eine Influenza-Infektion das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöht und umgekehrt.“

Im vergangenen Jahr äußerten Ärzte diese Befürchtung ebenfalls. Zumindest NÖ blieb von der „echten“ Grippe dann aber weitgehend verschont. Laut den Daten der Meduni wurden in der Saison 2021/22 nur vereinzelt Grippe-Fälle verzeichnet. Virologe Norbert Nowotny führt das auf das Tragen der FFP2-Maske zurück. „Heuer wird das Maske-Tragen und damit ein guter Schutz vor Ansteckung mit allen respiratorischen Erregern jedem selbst überlassen bleiben, wodurch wir vermehrt Atemwegsinfekte inklusive der echten Grippe erwarten können“, sagt Nowotny.