Ernte gefährdet Nach frostiger Nacht befürchten Marillen-Bauern noch größere Schäden

MS Marlena Schilling

Eine Maßnahme die die Obstbäuerinnen und Obstbauern nützen, um die Bäume vor dem Frost zu schützen, ist das Heizen der Gärten. Foto: Weingartner, Weingartner-Foto

D as Bangen um die heurige Obsternte geht weiter. Extrem kalte Temperaturen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bereiten den niederösterreichischen Obstbäuerinnen und Obstbauern Sorgen. Wie groß der Schaden ist, wird sich in den nächsten zehn bis 14 Tagen zeigen.