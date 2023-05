Der nasse April lässt Landwirte aufatmen

„Der April macht, was er will“: Das trifft heuer besonders gut zu. Der vierte Monat im Jahreskreis war laut Ubimet nicht nur deutlich zu kalt, es war auch der nasseste April seit 1972. Dafür sorgten rund doppelt so viel Regen und Schnee wie im langjährigen Mittel. Waidhofen an der Ybbs und Amstetten stellten Monatsrekorde auf und in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) und St. Pölten wurde der zweitnasseste April seit Messbeginn verzeichnet. Außerdem gab es keinen einzigen Sommertag mit über 25 Grad.

Auch GeoSphere Austria bestätigt, dass der April einer der zehn nassesten und trübsten April-Monate der Messgeschichte war: „Die Niederschlagsmenge lag in der österreichweiten Auswertung im April 2023 um 76 Prozent über dem Durchschnitt. Es war damit einer der zehn nassesten Aprilmonate seit Beginn der Niederschlagsmessungen im Jahr 1858.“ In Niederösterreich ergab das eine Niederschlagsabweichung von 164 Prozent. Doch reichten die Regenmengen auch um die trockenen Monate in der niederösterreichischen Landwirtschaft auszugleichen?

Erleichterung in der Landwirtschaft

Manfred Weinhappel, von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, zeigt sich jedenfalls erleichtert: „Für alles, das am Feld wächst, waren die Niederschläge der letzten Wochen super. Das Defizit, das wir davor hatten, konnte durch den vielen Regen gut kompensiert werden.“ Sollte es in den nächsten Tagen oder Wochen in dem Ausmaß weiterregnen, wäre das auch kein Problem im Sinne der Wassersättigung in den Böden.

Allerdings hat der Regen auch den Anbau mancher Sorten verzögert. Das betrifft bei manchen Bäuerinnen und Bauern etwa die Sojabohne, den Ölkürbis, Mais und Kartoffeln. „Das ist aber alles in einem Rahmen, in dem es noch nicht zu spät ist. Sollte es in den nächsten Wochen weiterhin viel regnen, müssten allerdings anstehende Vegetationsarbeiten aufgeschoben werden“, erklärt Weinhappel.