Erstes Spital als überregionales Herzinsuffizienz-Zentrum zertifiziert

Das Universitätsklinikum St. Pölten (UK St. Pölten) erhielt vor Kurzem eine besondere Auszeichnung. Die Herzinsuffizienz-Ambulanz der Klinischen Abteilung für Innere Medizin 3 wurde als erstes überregionales Herzinsuffizienz-Zentrum in Niederösterreich zertifiziert. Lediglich drei weitere Zentren in Österreich erfüllen die dafür notwendigen strengen Kriterien: die Universitätskliniken Wien, Graz und Innsbruck. Die Herzinsuffizienz-Ambulanz an der Klinischen Abteilung für Innere Medizin 3 am UK St. Pölten wird von Deddo Mörtl geleitet und wurde seit 2010 zunehmend ausgebaut. Nun steht sie an der fachlichen Spitze der Herzinsuffizienz-Betreuung in Niederösterreich.

„Die Ernennung der Herzinsuffizienz-Ambulanz am UK St. Pölten zu einer zertifizierten Herzinsuffizienz-Einheit ermöglicht es nun auch, Herzinsuffizienz-Spezialistinnen und -Spezialisten auszubilden. Dies ist eine wichtige Maßnahme zur Qualitätssicherung der zukünftigen Herzinsuffizienz-Betreuung in NÖ“, erklärt Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Als akkreditierter Herzinsuffizienz-Spezialist übernimmt Mörtl dabei die Rolle des Supervisors.

Herzinsuffizienz: Organismus wird nicht mit genug Blut versorgt

Eine Herzinsuffizienz beschreibt den Zustand, in dem das Herz nicht in der Lage ist, den Organismus mit ausreichend Blut zu versorgen. Schätzungen zufolge leiden 24.000 Menschen in Niederösterreich darunter. Herzinsuffizienz geht mit schlechter Lebensqualität, häufigen Spitalsaufnahmen und einer hohen Sterberate einher. Häufige Spitalsaufnahmen sind nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für das Gesundheitsbudget belastend. Herzinsuffizienz ist der häufigste Spitalsaufnahmegrund bei über 65-Jährigen, die Tendenz ist steigend.

Für die meisten Herzinsuffizienz-Patientinnen und -Patienten gibt es sehr wirksame Therapien, die nicht nur die Lebensqualität verbessern und die Spitalsaufnahmen reduzieren, sondern auch die verbleibende Lebenszeit verlängern können. Doch nur die wenigsten erhalten diese Therapien in empfohlenem Umfang. „Nur strukturierte Maßnahmen mit entsprechenden fachlichen Anlaufstellen können die Zahl der Spitalsaufnahmen in zu bewältigenden Grenzen halten“, heißt es in einer Presseaussendung.

Fallzahlen für Zertifizierung erfüllt

„Unsere Herzinsuffizienz-Ambulanz deckt das gesamte Spektrum des Herzinsuffizienz-Managements ab, wobei der Hauptfokus auf dem Management komplexer Patientinnen und Patienten, einer Vorreiterrolle bezüglich des Einsatzes neuer Therapieformen und der Betreuung seltener Kardiomyopathien (strukturelle Veränderungen der Herzmuskulatur, Anm. d. Red.) liegt“, sagt Mörtl.

Trotz der Komplexität der einzelnen Fälle bewältigt die Herzinsuffizienz-Ambulanz über 700 Visiten pro Jahr, womit auch die für die Zertifizierung erforderlichen Fallzahlen erfüllt sind. Ein besonderes Anliegen ist Mörtl das Ineinandergreifen von klinischer Patientinnen- und Patientenbetreuung, universitärer Lehre und wissenschaftlichen Studien im Rahmen der Herzinsuffizienz-Ambulanz. Zu diesem Zweck wird sein Team seit einigen Jahren durch Study Nurses verstärkt.

Die Aufnahme spezialisierter Herzinsuffizienz-Pflegekräfte steht unmittelbar bevor und muss einschließlich deren abgeschlossener Ausbildung bis 2025 erfolgen. „Wir freuen uns schon sehr auf eine baldige Erweiterung unseres Teams. Dadurch wird nicht nur eine seit Langem bestehende nationale und internationale Empfehlung umgesetzt, es wird auch der Herzinsuffizienz-Betreuung intra- und extramural enorme Schubkraft verleihen“, so Mörtl.