Ein fremdes Land. Bewaffnete Auseinandersetzungen. Verwundete. Es mangelt an Nahrung wie sauberem Trinkwasser. Eine humanitäre Katastrophe zeichnet sich ab. Einsatz für die „Battlegroups“ der Europäischen Union.

Um jederzeit schnell verfügbare militärische Kräfte für Krisen bereit zu haben, halten die Mitgliedsländer der EU seit 2007 jeweils zwei „Battle-groups“, zusammengesetzt aus einer „Lead Nation“ und einer „Logistic Nation“, pro Halbjahr einsatzbereit. Seit 2011 beteiligt sich das österreichische Bundesheer mit Truppen an diesen Krisenreaktionskräften. 2020 wird Österreich „Logistic Nation“ sein, Deutschland „Lead Nation“. „Wenn es Marsch heißt, dann ziehen wir los“, sagt Niederösterreichs Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek. Einen realen Einsatz gab es bislang keinen, doch es wird realitätsnah mit den „Battlegroup“-Partnern für den Krisenfall trainiert.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für diesjährige Großübung des österreichischen Bundesheeres, die European Advance (EURAD) 2019, in Niederösterreich auf Hochtouren. Diese steht ganz im Zeichen eines möglichen „Battle-group“-Einsatzes. Von 18. bis 30. November werden über das Mostviertel von Amstetten ausgehend über St. Pölten, Tulln, Krems, Korneuburg und Hollabrunn, quer über das Waldviertel bis nach Waidhofen/Thaya rund 2.350 Soldaten – das entspricht der Größe einer „Battlegroup“ – mit 200 Räder- und gepanzerten Fahrzeugen sowie zwölf Luftfahrzeugen des Bundesheeres „in den Krieg ziehen“, gemeinsam mit Soldaten aus Deutschland und Kroatien.

„Vorrangige Aufgabe der ,Battlegroups‘ ist die Kernkompetenz des Militärs, das Trennen und Schlichten von Konfliktparteien zur Friedensstiftung, in weiterer Folge erst dann der humanitäre Einsatz“, erläutert Jawurek. Schwerpunkt des fingierten Kriseneinsatzes wird am Truppenübungsplatz Allentsteig sein. Militärstrategische Überlegungen stehen bei so einer Übung ganz oben. Jawurek: „Fragen wie ,Wie komme ich in diesem Land sicher an, auf dem Boden-, Luft- oder Seeweg? Welche Bedingungen finde ich vor?‘ gilt es zu klären.“

Nächste Herausforderung: das Errichten eines Feldlagers in einem unbekannten Krisengebiet. Gibt es Minen? Wo lauert der Feind? Von wo kann ich sicher angreifen? Auch das muss genau erhoben werden, alles mit dem klar definierten Ziel: effizientes Trennen der verfeindeten Einheiten. Rasches Wiederherstellen von geordneten Strukturen, sodass die „Battle-group“ wieder einrücken kann.