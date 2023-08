Pfadfinderlager von Taifun bedroht: Auch Niederösterreicher vor Ort

Nach einer extremen Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30 Grad wird die südkoreanische Hauptstadt Seoul von einem Taifun bedroht. Das weltweit größte Pfadfindertreffen, das alle vier Jahre an unterschiedlichen Orten ausgetragen wird, musste aus diesem Grund abgesagt werden. 43.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 158 Ländern wurden am Dienstag aus dem Zeltlager evakuiert und mit Bussen in die vier Stunden entfernte Hauptstadt gebracht. Auch Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind darunter.

Fast 500 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahre sind aus Österreich vor Ort, davon kommt das zweitgrößte Kontingent mit 123 Personen aus Niederösterreich. Um bei der Abreise zu helfen, wurden von der österreichischen Botschaft zwölf Busse zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus dem Zeltlager abgereist und gut in Seoul angekommen, heißt es vom Verband. Die verbleibende Zeit, bis zum regulären Rückflug am Samstag, müssen die NÖ-Pfadfinder in einem Hotel in der Hauptstadt verbringen, wo es Treffen mit weiteren Teilnehmenden geben soll. Eigentlich hätte das World Scout Jamboree an der südkoreanischen Westküste bis 12. August dauern sollen.

Aus Niederösterreich sind etwa eine 9-köpfige Pfadfindergruppe aus Horn und auch vier Neunkirchner Pfadfinder von dem Tropensturm betroffen.