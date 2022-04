Greenpeace-Aktivisten nutzten Staumauer in Ottenstein für Training

Werbung

In mehr als 60 Metern Höhe wurde an dem durchaus ungewöhnlichen Ort nach Angaben vom Samstag sportlich zu Werke gegangen. Gehisst wurde dabei am Karfreitag auch ein gut sichtbares Transparent mit dem Slogan "Du sollst nicht zerstören deines nächsten Klima".

"Mit unseren gewaltfreien Aktionen stellen wir uns gegen diejenigen, die Klima und Natur zerstören. Sicherheit hat dabei für uns oberste Priorität. Es gibt nur wenige Orte wie hier in Ottenstein, an denen wir unter kontrollierten Bedingungen für unsere Kletteraktionen trainieren können", betonte Nina Geyer von Greenpeace. EVN-Sprecher Stefan Zach verwies in einer Aussendung darauf, dass neben NGOs auch Polizei, Bundesheer und Freiwillige Feuerwehren immer wieder Anlagen des Unternehmens zu Übungszwecken heranziehen.