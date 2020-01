Schrecken Strafen ab? Und bringen Resozialisierungs-Maßnahmen weniger Rückfälle? Dazu diskutierten kürzlich Alexander Grohs vom Verein Neustart, Staatsanwältin Michaela Schnell, Kriminalsoziologe Walter Hammerschick und Landespolizeidirektor-Stv. Franz Popp.

Worüber sich alle einig sind: Strafhaft ohne begleitende sozialkonstruktive Maßnahmen habe wenig Wirkung, ein Großteil der Inhaftierten wird rückfällig. Dennoch sei Haft in manchen Fällen unvermeidlich.

„Je drastischer eine Straftat ist, desto weniger schrecken Strafen ab.“ Kriminalsoziologe Walter Hammerschick

„What works?“ – was funktioniert? – diese Frage stellen sich Bewährungshelfer. Und Neustart-NÖ-Leiter Alexander Grohs hat darauf auch eine Antwort: Strafen brauche es, ein gesetzlicher Rahmen zum Schutz von Opfern sei nötig. Aber Haft alleine wirke für Straftäter „eher als Turbo, in dem Fall aber negativ“, sagt Alexander Grohs. Die Haft als schwerste Intervention des Staates sollte immer von Sozialarbeit begleitet werden. Man müsse an den Motivationspunkt eines Täters kommen: Warum hat er/sie das getan? Ziel der Resozialisierung sei ja, dass es keine weiteren Opfer gibt. „Täterarbeit schafft Sicherheit.“

Das bestätigt auch NÖs oberster Polizist Franz Popp. Er halte wenig von der Erhöhung von Strafandrohungen. Die Regierung Kurz I hat dazu im Februar 2019 einen Entwurf vorgestellt. Darin sind eine „zwingende Erhöhung des Strafrahmens bei bestimmten Rückfalltätern“ sowie eine „weitere Einführung bzw. Anhebung von Mindeststrafdrohungen bei Gewaltkriminalität“ vorgesehen.

Gewaltschutzexperten warnen davor. „2018 hatten wir knapp 33 Prozent Rückfalltäter“, sagt Popp, „besonders bei Gewalttaten, Drogen- und Eigentumsdelikten“. Er sei überzeugt davon, dass eine Vernetzung all jener, die mit Straftätern konfrontiert seien, „essenziell“ für erfolgreiche Resozialisierung sei.

"Bei langjährigen Gewaltbeziehungen bin ich da skeptisch"

„Je drastischer eine Straftat ist, desto weniger schrecken Strafen ab“, sagt Kriminalsoziologe Walter Hammerschick. Natürlich müsse man hochgefährliche Täter in Haft nehmen. Aber Untersuchungen zeigen, dass rund 57 Prozent der Haftentlassenen rückfällig werden. Warum das so ist? Weil durch Haft soziale Bindungen, Job und Wohnung verloren gehen, sich finanzielle Verhältnisse weiter verschlechtern. Im Strafvollzug kommen Klienten außerdem mit Subkulturen in Kontakt, die kritisch für die Zeit danach sein können.

Kurz: Resozialisierung ist durch Haft allein schwer zu erreichen. Man solle sie, so Hammerschick, auf jene kleine Gruppe von Tätern beschränken, von denen wirklich Gefahr ausgehe. Was sehr gut funktioniere, sei etwa der außergerichtliche Tatausgleich, bei dem Täter mit Opfern konfrontiert werden. Oder die Fußfessel, die es trotz strengster Rahmenbedingungen erlaube, soziale Kontakte, Job und Wohnung zu behalten. Auch teilbedingte Strafen und Geldstrafen wirken besser als unbedingte Haftstrafen.

Hinterer Am Podium: Alexander Grohs, Verein Neustart, Michaela Schnell, erste Staatsanwältin am Landesgericht St. Pölten, Kriminalsoziologe Walter Hammerschick und Landespolizeidirektor-Stv. Franz Popp.

„Früher mussten wir uns für den Grundrechtseingriff ,Haft‘ entschuldigen, heute werden wir gefragt, warum wir nicht härter bestrafen“, schildert Staatsanwältin Michaela Schnell eine Bewusstseins-Umkehr. Aber nicht jedes Delikt eigne sich für diversionelle Maßnahmen: „Bei langjährigen Gewaltbeziehungen bin ich da skeptisch“.

Bei Hasskriminalität im Netz oder Extremismusdelikten halte sie sozialarbeiterische Maßnahmen hingegen für sehr wichtig. Was Schnell auch sagt: „Bewährungshilfe ist sehr fordernd. Ich erinnere mich an einen Rückfalltäter, der lieber wieder in Haft wollte als ,von der Bewährungshilfe belästigt‘ zu werden.“ Man habe dem Wunsch nicht stattgegeben.