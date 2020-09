NÖN: Was ist eigentlich die Aufgabe der Kriminalsoziologie?

Walter Hammerschick: Eine unserer zentralen Aufgaben sehe ich darin, aus der Metaperspektive auf rechtliche Entwicklungen zu schauen: Wie wirken Gesetze, wie wirkt der Umgang mit Strafgefangenen und verurteilten Menschen, was kommt dabei heraus, wenn man sie so behandelt. Und was bedeutet das für die Gesellschaft?

privat Kriminalsoziologe Walter Hammerschick forscht u. a. zu Strafhaft und Diversion. Er lebt im Wienerwald.

Die Regierung Kurz hat ja Strafverschärfungen für Sexual- und Gewaltstraftäter geplant, was bringt das?

Hammerschick: Es bringt nichts. Natürlich muss es auf schwere Gewaltdelikte wie Vergewaltigung eine entsprechende Reaktion geben, aber die muss ganz klar darauf abzielen, dass dieser Mensch so eine Tat nicht mehr begeht. Besonders bei Sexualstraftätern wissen wir, dass Therapien sehr gut wirken und dass die Rückfallzahlen sehr gering sind. Darum sind in diesen Bereichen Therapien so wichtig.

Aber für die ist meistens kein Geld da.

Hammerschick: Das ist ein springender Punkt. Allen, die damit arbeiten, Richtern, Sozialarbeitern, Therapeuten, sind solche Kurzsichtigkeiten bewusst. Man weiß, wenn man sich das ausrechnen würde, wären auch teure Therapien viel billiger als der Strafvollzug.

Es wird immer von flankierenden Maßnahmen gesprochen, welche gibt es denn da?

Hammerschick: Der Bewährungshilfe-Verein Neustart bietet da relativ viel an. Etwa auch Aggressionsarbeit, die haben hohe Standards. Die Schwierigkeit ist oft, diese Leistungen und Erfolge in Zahlen zu fassen. Aber vieles lässt sich auch durch qualitative Forschungsarbeit sehr gut untersuchen und bewerten.

Oder die Fußfessel bzw. wie es offiziell heißt, der elektronisch überwachte Hausarrest: Ich war nicht von vornherein dafür, weil ich die Idee, dass sich jemand sein Gefängnis selbst gestalten muss, für absurd gehalten habe. Dann habe ich erste Forschungen dazu gemacht und festgestellt, dass das viel mehr Sinn macht als der Strafvollzug in der Anstalt, vorausgesetzt natürlich, jemand eignet sich dafür: Es ist ein Freiheitsentzug, der übrigens bei Weitem nicht so locker ist, wie man sich das oft vorstellt. Der Gesellschaft kommt das wesentlich billiger, und die Fußfessel-Träger sind näher an einem integrierten Leben, bezahlen Schulden, erhalten die Familie und behalten ihre Jobs.

Sie sagen, das Milieu im Gefängnis wirkt als Turbo, als Beschleuniger für Kriminalisierung. Wie könnte man das schon im Vollzug verhindern?

Hammerschick: Ich bin ein Anhänger von theoretischen Ansätzen, die Stigmatisierungs-Effekte und Kriminalisierungsprozesse betonen. Eine Haft verfestigt den Kriminalisierungsprozess. Wenn zum Beispiel junge Leute ein paarmal behördlich aufgefallen sind, dann haben sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sie wieder erwischt. Zum einen, weil sie ja oft nicht von einem auf den anderen Tag brav werden, zum anderen, weil sie schon unter besonderer Beobachtung stehen.

Das Kind aus gutem Haus, wo alles sonst in Ordnung ist, hat noch immer bessere Chancen, nach einer Straftat aus der Situation zu entkommen, als eines, das in einer Familie lebt, wo vieles problematisch ist. Und wenn solche Kriminalisierungsprozesse einmal in Gang sind, ist es sehr schwierig, da wieder herauszukommen.

Welchen Sinn macht Strafhaft generell?

Hammerschick: Es ist noch kaum jemand wirklich besser aus dem Strafvollzug gekommen. Auch wenn im Strafvollzug gut mit den Leuten gearbeitet wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Schäden und Probleme, die er verursacht, größer sind als die Erfolge. Strafvollzug muss immer die Ultima Ratio sein, das, was ganz am Schluss kommt. Aber ich bin nicht so blauäugig zu sagen, dass wir darauf verzichten könnten. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Menschen, die sind gefährlich. Und jeder, der im Vollzug arbeitet, weiß: Das ist ein kleiner Teil. Auf diese Menschen muss man sich konzentrieren, therapeutisch, unterstützend, fördernd und auch fordernd. Da muss man intensiv arbeiten, und wenn jemand sehr schwer psychisch krank ist und deshalb eine ernsthafte und beträchtliche Gefahr für andere darstellt, dann kann es auch sein, dass eine Entlassung lange nicht in Frage kommt, aber das ist ein sehr kleiner Prozentsatz.

Sind sie ein Gutmensch?

Hammerschick: Nein, ich möchte schon gut sein, aber wenn ich fordere, dass mit Straftätern gut und sinnvoll umgegangen wird, dann mache ich das auf der Basis meiner wissenschaftlichen Arbeit und Erfahrung, die klar aufzeigt, dass das auch für die Gesellschaft und damit auch für mich selbst mehr Sinn macht. Denn Sicherheit kreiere ich mehr durch unterstützende, begleitende und betreuende Maßnahmen als durch harte Strafen. Denn was passiert oft mit Straftätern, die lange im Gefängnis waren? Die sind lebensentwöhnt. Und wenn die in Freiheit keine Grundlage haben, dann kann daraus erst recht ein Gefahrenpotenzial entstehen. Darum sind Handreichungen so wichtig, Angebote wie eine Bewährungshilfe, zu der es regelmäßigen Kontakt gibt und die sagt: Wenn etwas nicht läuft, dann melde dich.

Es muss schon eine Reaktion auf Straftaten geben, aber möglichst nicht eine, die den Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Und möglichst eine, bei der dieser Mensch auch Verantwortung übernimmt. Darum bin ich ein großer Fan von diversionellen Maßnahmen.

Was bringt Diversion?

Hammerschick: Die Menschen müssen sich einem Konfliktsetting stellen, etwa beim außergerichtlichen Tatausgleich. Das ist nicht so lustig, wenn ich jemanden zum Beispiel geschlagen habe, mich dann entschuldigen muss, mir anhören muss, was der mir sagt, und Verantwortung übernehmen muss. Das kostet Überwindung, aber wenn man das schafft, dann kann damit viel mehr erreicht werden als mit einer Verurteilung.

Hört man auf Ihre Expertise als Kriminalsoziologe?

Hammerschick: Schon, aber zu selten. Wir stellen wichtiges, empirisches Entscheidungs- und Planungswissen zur Verfügung, aber wir sind auch unbequem und nicht steuerbar. Ich kann niemandem ein Ergebnis meiner Forschungsarbeit versprechen. Da würde ich mir meine Glaubwürdigkeit nehmen. Aber es gibt Erfolgsgeschichten, an denen wir wissenschaftlich begleitend beteiligt waren, zum Beispiel den außergerichtlichen Tatausgleich. Eine der neueren Erfolgsgeschichten, die wir begleitet haben, ist die Fußfessel. Unsere Ergebnisse sind da immer wieder eingeflossen.