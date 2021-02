Extrem-Winter rollt auf ganz Niederösterreich zu .

Die kommenden Tage wird es klirrend kalt. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erwartet Temperaturen von minus 14 Grad bis maximal plus zwei Grad. In diesem Artikel lesen Sie, was Autofahrerinnen und Autofahrer beachten müssen und wo Obdachlose Hilfe finden.