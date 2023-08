Sturm, Hagel und Co.: Wie man sich und sein Heim vor Unwetter schützt

Im Wasser versunkene Orte und nach Murenabgängen unbefahrbare Straßen foderten die Einsatzkräfte in Kärnten und der Steiermark. In Slowenien schwammen Autos auf den reißenden Wassermassen davon. Beinahe zur selben Zeit musste in Italien eine bis zu 30 Zentimeter dicke Hagelschicht wie Schnee von den Straßen geschaufelt werden. Bilder zeigen Hagelkörner in der Größe von Mangos. Die Aufnahmen dieser Extremwetterereignisse schockieren viele Menschen. Klimaforscher wie Klaus Haslinger sagen vorher, dass derartige Extremwetterereignisse künftig häufiger werden. Auch Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind deshalb verunsichert und fragen sich, wie sie sich selbst und ihr Heim vor Starkregen, Hagel, Hangrutschen und Ähnlichem schützen können.

Der NÖ-Zivilschutzverband hat dazu den Ratgeber für „wetterbedingte Naturgefahren“ entwickelt. Die NÖN hat die wichtigsten Tipps daraus zusammengefasst:

Die beste Chance, Schäden durch Sturm zu reduzieren oder ganz zu verhindern, hat man durch eine widerstandsfähige Gebäudebauweise. Die wird, laut dem Zivilschutzverband, auch in Mitteleuropa immer wichtiger. Privatpersonen können, wenn im Wetterbericht Sturm angesagt wird, aber auch selbst Maßnahmen ergreifen, um sich selbst und das eigene Heim zu schützen. Der Zivilschutzverband empfiehlt, alle Fenster zu schließen und Markisen aufzurollen. Gerüste, Werbetafeln, Partyzelte, Abdeckplatten und Ähnliches sollten fest verankert oder im besten Fall abgebaut werden. Nicht befestigte Gegenstände können im Garten zur Gefahr werden. Der Zivilschutzverband rät daher, Wäscheständer, Blumentöpfe, Mülltonnen, Gartenmöbel und Co. ins Haus zu holen. Das Auto sollte im Idealfall in der Garage, keinesfalls jedoch unter einem Baum geparkt werden. Gebäudenahe Bäume sollten, laut dem Zivilschutzverband, regelmäßig zurückgeschnitten werden, um nahestehende Häuser zu schützen. Auch das Dach des Hauses sowie die Dächer von Gartenhütten, Schuppen und anderen Häuschen sollte man regelmäßig überprüfen. Loses Blech oder lose Ziegel können bei Sturm zur Gefahr werden. Ist das Haus von vielen Bäumen umgeben, sollte man sich bei starkem Sturm zudem nicht in den oberen Etagen des Gebäudes aufhalten.

Bäume in der Nähe des Hauses sollten regelmäßig zurückgeschnitten werden. Zu einem Sturmeinsatz musste kürzlich etwa die Feuerwehr Perschling ausrücken. Foto: privat

Die Hagel-Körner müssen gar nicht so riesig sein, wie zuletzt in Italien. Auch ein Hagelkorn mit nur drei Zentimetern Durchmesser erreicht eine Fallgeschwindigkeit gegen 100 km/h. Die Folge sind Schäden auf Autos, Gebäuden und in der Landwirtschaft. Aktive Hagelschutzmaßnahmen wie das Beschießen von Wolken brachten bisher keinen großen Erfolg. Schützen kann man sich daher nur passiv. Das Auto sollte schon bei Hagel-Prognosen, wenn möglich, in der Garage oder unter einem Vordach geparkt und nicht nötige Fahrten verschoben werden. Hat man keine Garage, kann man sich im Autofachhandel Hagelschutz-Pelerinen besorgen. Im Notfall hilft es auch, eine dicke Decke auf das Auto zu legen, um es vor Hagel-Dellen zu bewahren, rät der Zivilschutzverband. Wird man während der Fahrt von Hagelschauern überrascht, gilt es den Abstand zum Auto, das vor einem fährt, zu reduzieren, langsamer zu werden und im besten Fall überhaupt anzuhalten. Schutz findet man in öffentlichen Garagen, unter Brücken oder Vordächern. Nicht nur in der Landwirtschaft, auch im eigenen Garten kann man Hagelschutznetze anbringen. Sie schützen Pflanzen vor Schäden durch den Aufprall der Hagel-Körner.

Hagel kann Autos, Gebäude und Pflanzen zerstören. Foto: ShutterstockVictoria Tucholka

Starkregen verursacht Hangrutschungen, Felsstürze, Gebäudeeinstürze und andere bedrohliche Situationen, wie sich zuletzt in Südösterreich und Slowenien gezeigt hat. Für Niederösterreich ist, wie in den Jahren 2002 und 2013 deutlich wurde, die Bedrohung durch Hochwasser besonders hoch. Um davor geschützt zu sein, hilft nur eine Kombination von Flächenmanagement im Einzugsgebiet, Bereitstellung von zusätzlichem Raum für Hochwasserprävention und der Einsatz von Staudämmen und Ähnlichem, heißt es vom Zivilschutzverband. Der Verband rät, sich mit den Gefahren durch Hochwasser — so man in einem gefährdeten Gebiet wohnt — im Vorfeld auseinanderzusetzen. Jedes Familienmitglied sollte für den Ernstfall etwa wissen, wo sich die Hauptschalter für Wasser, Strom, Heizung, Gas, Öl etc. befinden. Wenn es Öl- oder Dieseltanks gibt, sollten die rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, um größere Schäden zu verhindern. Dachrinnen und Drainagebecken sollten von Unrat und Laub befreit werden. Durch Sandsäcke, Absperrbalken oder mobilem Hochwasserschutz kann das Eindringen von Wasser in das Haus verhindert werden. Gegenstände, die nicht nass werden dürfen, wie wichtige Dokumente, empfiehlt der Zivilschutzverband, in höhere Räume zu bringen. Die Haupthähne für Wasser, Strom, Gas und Co. empfiehlt der Zivilschutzverband abzudrehen. Haushalte sollten sich, wenn Starkregen vorhergesagt wird, auf längere Stromausfälle vorbereiten. Nutztiere sollte schon im Vorfeld in Sicherheit gebracht werden. Außerdem rät der Zivilschutzverband, ein Notfallgepäck herzurichten, falls man selbst das Haus verlassen muss.

Starke Niederschläge führten im Süden Österreichs zuletzt zu Murenabgängen und Überflutungen. Foto: APA/Feuerwehr Gnas, UNBEKANNT

Blitzt es am Himmel und stellt man fest, dass zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden vergehen, sollte so rasch als möglich der sicherste erreichbare Zufluchtsort aufgesucht werden. Es empfehlen sich Fahrzeuge mit geschlossener Metallkarosserie und Gebäude mit einer entsprechenden Blitzschutzanlage. Auch dort sollte man das Duschen oder Baden vermeiden. In Gebäuden ohne Blitzschutz rät der Zivilschutzverband, Fenster und Türen zu schließen, sich in der Gebäudemitte aufzuhalten und sich von Elektrogeräten fernzuhalten. Schafft man es bei einem Gewitter nicht mehr rechtzeitig in ein Gebäude oder Fahrzeug, sollte man einen Ort wählen, der ein geringes Gefahrenpotenzial aufweist, empfiehlt der Zivilschutzverband. Dazu zählen die Plätze unter großen Brücken und Hochspannungsleitungen, die von Stahlgittermasten getragen werden. Den Aufenthalt bei einzelnen Bäumen, im Wasser, auf ungeschützten Fahrzeugen wie Motorrädern oder Fahrrädern sowie auf Aussichtstürmen sollte man in jedem Fall vermeiden.

Gefährlich nah ist ein Blitz, wenn zwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden vergehen. Foto: Weingartner-Foto

Um für alle Katastrophenereignisse gerüstet zu sein, empfiehlt der Zivilschutzverband zudem, sich einen Vorrat an Trinkwasser, Lebensmitteln und Medikamenten anzulegen. Sieben 1,5-Liter-Trinkwasserflaschen pro Person und Haushalt sollten immer eingelagert sein, heißt es im Ratgeber. Außerdem brauche jeder Haushalte genügend haltbare Lebensmittel, um ein paar Tage auch ohne Einkaufen und ohne Strom durchzukommen.

Der Präsident des Zivilschutzverbandes, ÖVP-Landtagsabgeordneter Christoph Kainz betont: „Wir können beruhigt sein. Wir leben in einem der sichersten Länder der Welt und können uns auf ein engmaschiges Netz an Sicherheitsorganisationen und Einsatzkräften verlassen. Dennoch lade ich alle Menschen ein, sich auch selbst im Vorfeld über mögliche Katastrophenszenarien zu informieren.“ Durch kleine Maßnahmen könnten große Probleme bereits verhindert werden, betont er.

Mehr Infos gibt es im Ratgeber für wetterbedingte Naturgefahren sowie im Ratgeber für Hochwasser und in der Informationsbroschüre zur Bevorratung.