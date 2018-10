Die Fähre Weißenkirchen - St. Lorenz in der Wachau verkehrt am 31. Oktober, die Fähre Klosterneuburg – Korneuburg am 2. November zum letzten Mal vor der Winterpause.

Ganzjährig in Betrieb ist laut ÖAMTC die Fähre Spitz – Arnsdorf in der Wachau, vom 1. November bis Ende März allerdings nur wochentags von 06.15 bis 11.15 Uhr und 15.30 bis 18 Uhr. Bei extremer Witterung, wie etwa Hoch- oder Niederwasser, kann der Fährbetrieb vorübergehend eingestellt werden.