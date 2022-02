Von Wiener Polizei gesuchter Verkehrsrowdy in NÖ festgenommen

Ein Autolenker soll vergangenen Freitag in Wien eine Fußgängerin gefährdet und bei der darauf folgenden Flucht vor der Polizei einen weiteren Passanten angefahren und verletzt haben. Seither wurde nach dem Mann gefahndet. Mittwochnachmittag wurde ein 25-Jähriger an seiner Meldeadresse in Niederösterreich festgenommen, ihm wird versuchte schwere Körperverletzung und anschließende Fahrerflucht vorgeworfen.

Der 25-Jährige habe zunächst in Wien-Simmering der Passantin den Vorrang auf einem Schutzweg genommen, berichtete Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Den Polizisten, die ihn darauf anhalten wollten, raste er davon. Dabei soll er mit seinem Wagen mehrere Schäden an anderen Fahrzeugen verursacht haben, ehe er einen Mann (56) niederfuhr, der sich am Gehsteig in der Herbortgasse befunden hatte. Der Passant erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Er wurde zunächst im Spital versorgt und konnte danach in häusliche Pflege entlassen werden.

Nach dem Unfall stellte der Beschuldigte seinen BMW ab und lief davon. Der Mann wurde ausgeforscht und am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.