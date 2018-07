Brandstifter treibt Unwesen im Wald- und Weinviertel .

Ein bislang unbekannter Täter soll am 9. Juli in der Zeit von 10 bis 15:10 Uhr insgesamt sechs Brände in den Bezirken Hollabrunn, Horn und Gmünd gelegt haben. Die Tatorte befinden sich in unwegsamem Gelände entlang der Bundesstraßen 2 und 5.