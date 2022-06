Bundesfeuerwehr bald unter NÖ-Führung?

Werbung

Am kommenden Samstag, 4. Juni, stellt sich NÖs Landesfeuerwehrkommandant der Wahl zum Präsidenten des Bundesfeuerwehrverbandes. Alle fünf Jahre wird der von 99 Delegierten aus allen Bundesländern gewählt. Nachdem der langjährige Präsident Albert Kern nicht mehr antritt, werden sich Fahrafellner und sein Kollege Robert Mayer aus Oberösterreich der Wahl stellen.

Die Aufgabe sei eine, in der man politisch gut vernetzt sein müsse, sagt Fahrafellner. Generell hätten die Niederösterreicher viel für die Feuerwehren durchgesetzt, auch bundesweit. Fahrafellner verweist etwa auf die 72-Stunden-Regelung bei Feuerwehrfesten, die es seit 2016 gibt. Oder die Aufnahme der Feuerwehren in den NPO-Fonds, den Corona-Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen. Oder die Gratis-Hepatitis-Impfung und auch die Mehrwertsteuer-Rückvergütung für Einsatzfahrzeuge, die es in NÖ seit 2017 gibt und die heuer auf ganz Österreich ausgerollt wurde.

Was Fahrafellner als Präsident bewegen will? „Die finanzielle Absicherung der Wehren ist wesentlich.“ Neben der Nachwuchsarbeit und der Erhaltung des Ehrenamtes möchte er die Zusammenarbeit der Landesfeuerwehrkommanden intensivieren, um Personalressourcen besser zu nützen. Auch die Pflege internationaler Netzwerke sei, speziell im Katastrophenschutz, immens wichtig.