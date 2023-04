Vom Tatort zum Prozess: Die NÖN war zentraler Player

Werbung

Hermann Knapp war als Redaktionsleiter der NÖN Amstetten am Ort des Geschehens und berichtete umfassend. Dafür wurde er als Journalist des Jahres 2008 für NÖ ausgezeichnet:

Mittendrin: NÖN-Redakteur Hermann Knapp. Foto: Marschik, ERICH MARSCHIK

„Der Kriminalfall Fritzl war sicher die größte journalistische Herausforderung, die sich mir in meiner Berufslaufbahn bislang gestellt hat, noch vor der Pandemie. Die Dimension dieses Verbrechens war damals für uns alle erschreckend und unbegreiflich. Mir und meinem engagierten Team stellte sich die Aufgabe über das eigentlich Unfassbare professionell, sachlich, aber auch umfangreich zu berichten. Geholfen hat uns als NÖN dabei natürlich unser Verwurzeltsein in der Region. Wir haben dadurch Bilder, manche Information und auch Interviews früher bekommen als die internationale Presse. Maßstab jeder Veröffentlichung war für uns dabei aber, die Würde der Opfer zu wahren. Und ich hoffe und glaube auch, dass uns das gelungen ist.“

Eva Hinterer hielt am 27. April 2008, als der Fall endgültig aufflog, die Stellung in der Zentralredaktion. Die NÖN hatte das einzige Bild von Fritzl – und alle wollten es haben.

Am Telefon: NÖN-Redakteurin Eva Hinterer. Foto: Marschik, ERICH MARSCHIK

„Du musst sofort ins Büro, in Amstetten hat einer seine Familie jahrelang im Keller eingesperrt. Und ruf den Hermann Knapp an.“ Mit diesem Anruf eines Vorgesetzten am Vormittag des 27. Aprils 2008 begann der unglaublichste Sonntag meines Lebens. Nach der Veröffentlichung des Fritzl-Bildes um 19 Uhr im Fernsehen, die NÖN hatte es nur dem ORF NÖ weitergegeben, brach der Sturm los.

Über Stunden läuteten alle Telefone im Pressehaus. Anrufe kamen aus der ganzen Welt. Es gab Geldangebote, Drohungen, Überredungsversuche – aber wir haben das Bild erst nach Erscheinen unserer Druckausgabe weitergegeben. Für den Montag wurde eine NÖN-Sonderausgabe produziert und in Amstetten verteilt. Um sie fertigzustellen, musste sich unser Kollege Hermann Knapp, bestürmt von Dutzenden Journalisten, in seinem Büro einschließen.

Jutta Hahslinger hat als langjährige Gerichtsreporterin der NÖN über zahlreiche Verbrechen und Vergehen berichtet. Sie war beim Prozess gegen Josef Fritzl im März 2009 am Landesgericht St. Pölten.

Berichtete vom Prozess: NÖN-Urgestein Jutta Hahslinger. Foto: privat

Da ich bei diversen Prozessen schon öfters in menschliche Abgründe geblickt habe, glaubte ich mich ausreichend erfahren und psychisch gefestigt und imstande, auch objektiv über den Inzestfall Josef Fritzl berichten zu können. Vorweg, es wurde zur Schwerstarbeit und mit jedem Verhandlungstag und Detailwissen drohte es für mich, die Grenze des Erträglichen zu sprengen: Schon der Weg in den Schwurgerichtssaal wurde zum Kampf - das Landesgericht St. Pölten glich einem Hochsicherheitstrakt unter medialer Belagerung.

Der erste Anblick des kolportierten Monsters war für mich enttäuschend: Ein gebrechlich wirkender älterer Mann (73) im Anzug, der mit einem Aktenordner vor dem Gesicht stoisch das Blitzlichtgewitter über sich ergehen ließ. Ohne erkennbare Regungen gab er in knappen Worten zu, dass er seine Tochter 24 Jahre in einem Kellerverlies eingesperrt, sich an ihr vergangen und sieben Kinder mit ihr gezeugt habe. Schuld am Tod eines im Keller geborenen Inzestsohnes wollte er nicht gehabt haben und leugnete auch den Vorwurf des Sklavenhandels.

Die Ausführungen der Staatsanwältin vom Leidensweg des Opfers erzeugten Gänsehaut: Fritzl habe nach außen hin den Biedermann, den liebevollen Vater und Opa gespielt, während gleichzeitig seine „Zweitfamilie“ im Keller ein erzwungenes Schattendasein führen musste. „Es war finster, feucht, schimmelig. Von den Wänden tropfte teilweise Wasser und es roch.

Das Verlies von Elisabeth Fritzl und ihren Kindern: Ohne Frischluft und ohne Fenster. Foto: LKA NÖ

Bis Fritzl das Verlies ausbaute, musste das Opfer neun Jahre lang auf 18 Quadratmetern und einer Raumhöhe von 1,74 Metern im feuchten Verlies darben und drei Kinder gebären. Dies ohne jede medizinische Versorgung, nur mit einer schmutzigen Schere, ohne Dusche, ohne Heizung, ohne Tageslicht und ohne Frischluft. Drohungen, Schläge, Vergewaltigungen, Erniedrigungen und Demütigungen der Kellerfamilie standen an der Tagesordnung.“

Ab diesem Zeitpunkt war es für Fritzl gelaufen. Da halfen weder seine weinerlichen Schilderungen von seiner schweren Kindheit, geprägt von Schlägen und einer dominanten lieblosen Mutter, noch die Ausführungen der Sachverständigen, die Fritzl eine schwere Persönlichkeitsstörung attestierte. Für die detaillierte weitere Befragung von Fritzl wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Die Aussage des Opfers, unter Ausschuss der Öffentlichkeit, durchbrach dann den zur Schau getragenen Schutzpanzer des Angeklagten. Überraschend legte er ein umfassendes Geständnis ab und akzeptierte die lebenslange Freiheitsstrafe im Maßnahmenvollzug.

Erstmals in der österreichischen Kriminalgeschichte wurde ein Österreicher wegen Sklaverei verurteilt – der Paragraph galt bis dahin als totes Recht.

