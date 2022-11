Israelitische Kultusgemeinden: Gedenken an Pogrome

Werbung

Seit vielen Jahren befasst sich die Grafenwörther Historikerin Ingrid Oberndorfer mit der Erinnerung an das jüdische Leben in Niederösterreich. In diesem Jahr erinnert sie an die Israelitischen Kultusgemeinden im Bundesland, die vor 130 Jahren gegründet wurden. „Die IKGs sind weltliche Verwaltungseinheiten, in die auch die Rabbinate mit ihren religiösen Oberhäuptern, den Rabbinern, eingeschlossen sind“, erläutert Oberndorfer. Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Wien die erste IKG gegründet.

Die Historikerin Ingrid Oberndorfer erinnert an das jüdische Erbe in NÖ. Foto: privat

Mit 1. Jänner 1892 traten in NÖ weitere zwölf Kultusgemeinden in Kraft: Amstetten, Baden, Floridsdorf, Horn, Krems, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Wiener Neustadt, St. Pölten, Tulln mit Sitz in Klosterneuburg und Waidhofen/Thaya. Die IKG Floridsdorf wurde 1907 aufgelöst. Das Gebiet des 21. Bezirkes (Floridsdorf) wurde der IKG Wien einverleibt. Aus dem restlichen Gebiet wurden drei weitere Kultusgemeinden in NÖ installiert: Gänserndorf, Stockerau-Korneuburg, Groß-Enzersdorf. Ab 1907 existierten somit in Wien und NÖ 15 IKGs.

In der NS-Zeit wurden sie aufgelöst, das Vermögen enteignet oder gestohlen. Nach dem Krieg kamen nur wenige vertriebene Juden in ihre Heimat Österreich zurück. Aus diesem Grund konnten nach 1945 nur in Wien und in Baden wieder Kultusgemeinden gegründet werden. Weitere Kultusgemeinden gibt es heute noch in Graz, Innsbruck, Linz und Salzburg.

Ein weiterer Erinnerungspunkt dieser Tage sind die Novemberpogrome vom 9. und 10. November 1938, als die Nationalsozialisten gegen Juden und jüdische Einrichtungen vorgingen. In Niederösterreich findet dazu vor der Gänserndorfer Synagoge eine Gedenkveranstaltung statt.