Weltrotkreuztag Feier für Henri Dunant und das Engagement

Lesezeit: 3 Min NR NÖN Redaktion

Vollbild Mehr aus Chronik Gericht Weltrotkreuztag Feier für Henri Dunant und das Engagement Vandalismus Kindermaibaum in Weinburg umgeschnitten Seebenstein, Wr. N... Schwerer Verkehrsunfall auf der A2: Pkw-Insassen hatten Schutzengel Mehr Top-Stories Vandalismus Kindermaibaum in Weinburg umgeschnitten 8. Mai Regierung gedachte des Kriegsendes in Österreich Synchronschwimmen Alexandri-Drillinge vergolden ihre WM-Generalprobe FB Chefarzt Berndt Schreiner, Rotes Kreuz NÖ, Militärkommandant für NÖ Brigadier Martin Jawurek, Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner, Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich und Vizepräsident Hans Ebner, Rotes Kreuz Niederösterreich Rund 160 Gäste und Mitarbeitende des Roten Kreuzes waren zur Feier in die Glanzstoff St. Pölten gekommen. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Landtagspräsident Karl Wilfing. Gregor Seberg und Magda Leeb sorgten für Unterhaltung. Ramesh Nair, hier mit Josef Schmoll, führte durch den Abend. Diözesanbischof Alois Schwarz, Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz NÖ, Generalsekretär Michael Opriesnig, Österreichisches Rotes Kreuz, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landtagspräsident Karl Wilfing Ramesh Nair, Christian Koch, HYPO NOE Landesbank für NÖ und Wien AG, Eric-Renè Steininger, NÖ Versicherung AG, Evelyn Rille, Rotes Kreuz Niederösterreich und Diözesanbischof Alois Schwarz. Die Ehrengäste. Josef Schmoll mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. 1 /11 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Foto: Gerry Frank Photography 2021 Anzeige Weltrotkreuztag Feier für Henri Dunant und das Engagement . Das Rote Kreuz Niederösterreich lud am 6. Mai erstmals seit Beginn der Pandemie zur Geburtstagsfeier von Gründer Henri Dunant. Im Fokus stand das Thema Ehrenamt – denn wenn sich eines in den vergangenen beiden Jahren gezeigt hat, dann wie wichtig freiwilliges Engagement gerade heute ist.

D as Rote Kreuz Niederösterreich lud am 6. Mai erstmals seit Beginn der Pandemie zur Geburtstagsfeier von Gründer Henri Dunant. Im Fokus stand das Thema Ehrenamt – denn wenn sich eines in den vergangenen beiden Jahren gezeigt hat, dann wie wichtig freiwilliges Engagement gerade heute ist.