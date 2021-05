Im März tötet ein Mann eine Partnerin, indem er sie anzündet. Im April wird in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) eine Frau ermordet. Wenige Tage darauf soll der durch seine sexistischen Ausfälle bekannt gewordene „Bierwirt“ seine Ex-Lebensgefährtin getötet haben: Insgesamt ereigneten sich in den ersten fünf Monaten des Jahres bereits elf Frauenmorde.

Zu diesen nahezu wöchentlichen Meldungen kommen solche von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und wachsender häuslicher Gewalt. Politisch ist daher die Debatte entfacht, wie man Frauen vor Gewalt – meist aus ihrem engsten Umfeld – schützen kann. Aber auch, wie man verhindern kann, dass Männer zu Tätern werden.

Ulrike Königsberger-Ludwig: „Müssen Maßnahmen rasch konkret machen.“ NLK, NLK

In einem Offenen Brief an die Bundesregierung forderten sieben Soziallandesrätinnen und -räte, darunter die Niederösterreicherin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), den Ausbau des Gewaltschutzes. Konkret schlagen sie die Einführung regelmäßigen Austausches zwischen den Ländern und der Bundesregierung vor. Gleichzeitig verlangen die Landesräte die Erhöhung der Budgetmittel für die Akuthilfe, die gegenwärtig vorrangig von den Bundesländern finanziert wird. „Die vergangenen Wochen haben auf bedrückende Weise deutlich gemacht, dass wir den Kampf gegen Gewalt an Frauen intensivieren müssen. Wir müssen die Maßnahmen schnell sehr konkret machen“, sagt Königsberger-Ludwig.

Nach einem Runden Tisch gab die Bundesregierung bekannt, 25 Millionen Euro zusätzlich für Gewaltschutz zur Verfügung zu stellen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte zudem an, dass 800 Präventionsbeamte als Ansprechpartner für Gewaltopfer ausgebildet werden sollen. Zudem will das Innenministerium ein automatisches Waffenverbot bei Wegweisungen und Betretungsverboten prüfen.

Heuer bereits 700 Betretungsverbote in NÖ

Insgesamt gab es davon in Niederösterreich heuer bisher knapp 700. Die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt sind, laut der Landespolizeidirektion, in den vergangenen Jahren gestiegen. Eine weitere Verschlechterung wird durch die Corona-Krise befürchtet. Von 2019 auf 2020 gab es einen Anstieg um 17 Prozent.

Hilfe finden von Gewalt betroffene Frauen in Niederösterreich in sechs Frauenhäusern (Amstetten, St. Pölten, Wiener Neustadt, Neunkirchen, Mödling und und Mistelbach). Momentan läuft eine Studie, in der überprüft wird, ob dieses Angebot ausreichend ist. Außerdem gibt es zehn Beratungsstellen.

Wie man die Prävention verbessern kann, besprechen Einsatz- und Hilfsorganisationen sowie Vertreterinnen der Politik bei einem Runden Tisch am Mittwoch. Es sei „dringend notwendig, Frauen niederschwellige Informationen und Hilfestellungen zu bieten und das medizinische Personal weiter zu sensibilisieren, um Anzeichen von Gewalt früh zu erkennen“, sagen die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Ulrike Königsberger-Ludwig.