Im Raum Spitz und Scheibbs kommt es an exponierten Stellen zur Bildung von Reifglätte. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gibt es auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze und auf der L 135 über das Preiner Gscheid. Gebietsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern kommt es heute im Raum Kirchberg, St. Pölten, Pottenbrunn, Blindenmarkt, Waidhofen an der Ybbs, Krems, Ottenschlag, Spitz, Allentsteig, Horn, Raabs an der Thaya und Atzenbrugg.

Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen -13 Grad in Gaming und Pöggstall und +2 Grad in Gloggnitz. Im Raum Poysdorf, Aspang, Gloggnitz, Korneuburg und Laa an der Thaya kommt es stellenweise zu leichten Schneeverwehungen.