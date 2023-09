Ein Sommer beim Bundesheer für 600 Kinder

In Niederösterreich fand die Ferienbetreuung in der Korneuburger Dabsch-Kaserne statt, dort waren 40 Kinder dabei, sowie am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn mit 58 Kindern.

„Das Bundesheer ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern biete Platz für die ganze Familie der Soldatinnen und Soldaten. In 13 Kasernen wurden diesen Sommer rund 600 Kinder an verschiedenen Standorten des Bundesheeres betreut. Diese Ferienbetreuung durch qualifiziertes Personal ist ein wichtiger Beitrag, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unsere Bediensteten weiter zu steigern“, so Ministerin Klaudia Tanner. „Natürlich könnten es mehr sein und daran arbeiten wir auch jeden Tag, damit unsere Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete Familie und Beruf auch in den Sommermonaten unter einen Hut bekommen. Es freut mich, dass bereits so viele das Angebot der Ferienbetreuung annehmen und möchte mich an dieser Stelle auch bei den Kommandanten jener Dienststellen bedanken, die das ermöglichen. Sie sind Vorbild für die vielen anderen Standorte, an denen es noch keine Kinderbetreuung in der Ferienzeit gibt. Ziel ist es natürlich, dass es solche Angebote flächendecken in ganz Österreich gibt“, ergänzt Klaudia Tanner.

Die Ferienbetreuung im Österreichischen Bundesheer gibt es, an manchen Standorten, mittlerweile seit über 13 Jahren. Jedes Jahr kommen neue Dienststellen hinzu und die Zahl der betreuten Kinder steigt jedes Jahr. Während der Ferienbetreuung können die Kinder spielen, basteln oder sich auf den Grünflächen und Sportplätzen austoben. An manchen Standorten werden auch wöchentliche Ausflüge geplant.