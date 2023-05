Festakt in St. Pölten Militärkommando NÖ feierte 60-Jahr-Jubiläum

Lesezeit: 3 Min Daniel Lohninger

Verregnete Jubiläumsfeier: 60 Jahre Militärkommando Niederösterreich mit der Militärmusik Niederösterreich. Foto: BundesheerAlbin Fuss

Werbung

M it einem Festakt am Rathausplatz in St. Pölten sowie einer Informationsschau beging das Militärkommando Niederösterreich sein 60-jähriges Jubiläum. Den Abschluss bildete der große österreichische Zapfenstreich, gespielt von der Militärmusik NÖ.