Eigentlich sollte gerade die Saison beginnen, in der jedes Wochenende eine andere Feuerwehr zu Grillhendl und Co. ins Festzelt lädt. Die Feste fallen coronabedingt – zumindest bis Ende Juni – heuer aber aus. Vielen Niederösterreichern entgehen damit beliebte Events, den Feuerwehren eine wichtige Einnahmequelle.

Insgesamt brechen den Feuerwehren in Niederösterreich laut Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner rund 20 Millionen Euro weg. Ihre Betriebskosten und die Kosten für Treibstoff müssen sie jedoch decken. Außerdem stehen Fahrzeug-Anschaffungen und Haus-Sanierungen an.

Der Bund soll nun die Wehren retten, damit diese weiter Menschen retten können. Gemeinsam forderten die Landesfeuerwehrkommandanten Unterstützung. Erstattet werden soll ihnen das Geld, das sie ansonsten selbst erwirtschaften. Österreichweit sind das 100 Millionen Euro. Die kommen neben den Festen, laut Fahrafellner, auch aus anderen Veranstaltungen wie Flohmärkten. Auch Einsätze lspülen – mit Ausnahme von Bränden – Geld in die Kassen der Florianis. Nachdem die Zahl der Einsätze in Niederösterreich seit Ausbruch der Pandemie aber um 50 Prozent zurückgegangen ist, fallen auch hier Einnahmen weg, erklärt der NÖ-Feuerwehr-Chef. Hinzu kommt, dass sich die Spendenfreudigkeit der Landsleute in einer Zeit, in der viele ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind, stark in Grenzen hält.

In den bereits eingerichteten Fördertopf des Bundes für gemeinnützige Vereine fallen die Wehren nicht. Für Fahrafellner ist das unverständlich: „Die Feuerwehren sind Teil des Sicherheitsnetzes. Wenn wir nicht funktionieren, sterben Leute“, betont er die Wichtigkeit einer Unterstützung des Bundes.