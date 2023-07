Packliste: Was beim Festivalbesuch auf keinen Fall fehlen darf

Sommer, Sonne und ganz viel Musik. Die Festivalsaison hat hierzulande offiziell begonnen und die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zieht es in den Ferien zu Pop, Rock und Hardstyle. Dafür müssen sie nicht einmal weit reisen: Mit dem FM4 Frequency in St. Pölten, dem Shutdown in Zwentendorf oder dem „Paradiesgarten Festival“ in Bruck an der Leitha gibt es direkt in Niederösterreich für jeden Musikgeschmack etwas zu erleben.

Eingeleitet wird die Festivalsaison nach dem Nova Rock im Burgenland in wenigen Tagen vom „Electric Love Festival“ am Salzburgring. Rund 180.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Viele von ihnen stellen sich langsam die Frage: Was darf für den Festivalbesuch nicht fehlen, muss ich alles mitnehmen?

Vor der Abreise über verbotene Gegenstände informieren

Wer ein Festival besucht, hat fast immer die Möglichkeit, am Festivalgelände zu campen. Da dieses oft eher uneben und schwer zugänglich ist, reisen die meisten mit einem vollgepackten Rucksack und einem noch volleren Leiterwagerl an. Mittlerweile haben Festivals aber eine ganze Liste von Dingen, die man nicht mitnehmen darf. Sie reicht von Glasflaschen über Gasgriller bis hin zum Trockeneis.

Darüberhinaus sollte man sich vor der Abreise unbedingt vorab informieren um Streitigkeiten bei der Eingangskontrolle zu vermeiden. Bei den ganzen Vorschriften und dem oft unberechenbaren Wetter kann es schon einmal knifflig werden, die richtigen Dinge einzupacken. Neben Zelt, Schlafsack, Getränken und Gewand gibt es einige Dinge, die man nicht vergessen sollte:

Die Basics

Festivalpass

Personalausweis und E-Card

Handy, Ladekabel und Powerbank

Bargeld und Bankomatkarte (auf vielen Festivals kann man nur mehr „cashless“ bezahlen)

Trinkwasser

Ohrstöpsel

Bauchtasche

Gummistiefel

Regenjacke

Kopfbedeckung

Sonnencreme

Sonnenbrille

Getränke & Essen (hier beachten, dass die Lebensmittel möglichst lange haltbar sind)

Kühltruhe

Camping-Ausrüstung

Zelt, evtl. Pavillon

Schlafsack

Campingmatte

Campingstuhl und -tisch

Taschenlampe

Kopfpolster

Müllsäcke

Gaffa-Band für kleinere Reparaturen

Hygiene

Bei der Hygiene ist zu beachten, Duschgel, Deo und Co unbedingt in Reisegrößen zu kaufen. Die gibt es in den Drogeriemärkten oft am Ausgang oder bei der Kassa.

Duschgel

Shampoo

Bürste

Desinfektionsmittel

Deo

Zahnbürste und -pasta

Handtuch

Klopapier (oft nicht in den Sanitäranlagen vorhanden)

Erste-Hilfe-Set und Pflaster

Damenhygieneartikel

persönliche Medikamente

Sonstiges

Neben Hygieneartikel, Zelt und Co. muss man natürlich auch noch Platz für Gewand im Rucksack sein. Auch, wenn der Wetterbericht etwas anderes sagt, sollte man gerade beim Zelten nicht auf Pullover und ähnliches verzichten. Die Nächte, gerade in Salzburg und Oberösterreich, können auch im Sommer ziemlich frisch werden. Hier empfiehlt sich der Zwiebel-Look. Es ist also auch kein Fehler, mehrere Schichten an warmen Klamotten einzupacken.

Kleiner Tipp zum Schluss: Auf fast allen Festivals ist das Mitbringen von Glasflaschen mittlerweile verboten. Daher sollte man, wenn man Getränke mitnehmen möchte, rechtzeitig vor dem Festival anfangen, leere Plastikflaschen zum Umfüllen zu sammeln.

Diese Festivals erwarten uns diesen Sommer: