Trio stahl Bares und Schmuck im Wert von 200.000 Euro in NÖ und Wien

Nachdem drei Männer vergangenen September auf frischer Tat ertappt worden waren, suchten sie das Weite. Beim Versuch, einer Straßensperre zu entkommen, fuhr der Lenker des Fluchtautos im Weinviertel gegen einen Einsatzwagen. Das Trio wurde festgenommen, es war nach Polizeiangaben von Dienstag teilweise geständig und wurde inhaftiert.

Die Verdächtigen - ein 37-jähriger Kroate, sein 18-jähriger Sohn und sein 23-jähriger Neffe - sollen hauptsächlich in den Vormittagsstunden Wohnhauseinbrüche verübt haben. Sie sollen jeweils von der Slowakei oder von Ungarn nach Österreich eingereist sein und am späten Nachmittag nach den Coups den Heimweg angetreten haben. Der 37-Jährige dürfte als Chauffeur fungiert, die beiden jüngeren sollen die Einbrüche verübt haben.

Zeugen lieferten eine Beschreibung des Täterfahrzeuges und berichteten, dass drei Männer am Werk gewesen seien. Das Trio wurde am 16. September des Vorjahres in Wien wahrgenommen und auf frischer Tat nach einem Wohnhauseinbruch in Gerasdorf erwischt. Nach einer Flucht klickten kurz vor der Grenze zur Slowakei die Handschellen. "Bei ihrer Festnahme leisteten die drei Beschuldigten massiven Widerstand", teilte die Exekutive mit. Das Einsatzfahrzeug wurde bei der Kollision in Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) schwer beschädigt. Im Fluchtwagen wurden Diebesgut und Einbruchswerkzeug entdeckt. Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Der Bande werden zwei Serien an Wohnhauseinbrüchen zugeordnet - von 24. bis 27. August und von 14. bis 16. September 2022. Tatorte lagen in den Bezirken Bruck an der Leitha, Korneuburg, Gänserndorf, Mistelbach und Wien-Donaustadt. Auf das Konto des Trios sollen 19 vollendete und drei versuchte Einbruchsdiebstähle gehen. Vorgeworfen werde den Verdächtigen auch ein Einschleichdiebstahl sowie - u.a. in Zusammenhang mit der Festnahme - vier Sachbeschädigungen und zwei versuchte Widerstände gegen die Staatsgewalt in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach.